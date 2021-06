Clásico: aumenta 30 personas el aforo y el operativo policial abarcará ciudades del interior

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, brindó este miércoles más detalles del operativo de seguridad que tendrá el partido clásico entre Nacional y Peñarol el domingo a la hora 16 en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Apertura. Explicó por qué se cambió el horario original de las 20, señaló que se incrementará el aforo de personas que pueden concurrir al espectáculo e indicó que el operativo de seguridad comprende, además de varios barrios de Montevideo, a cuatro ciudades del Interior.

Heber se reunió este martes en el Ministerio del Interior con el presidente de Nacional José Decurnex, el vice tricolor Alejandro Balbi, el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, la gerenta general de la AUF Victoria Díaz, el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel y el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional Richard Cabral, para delinear aspectos sobre el partido que se jugará en el estadio tricolor, donde hace 92 años se enfrentaron los dos equipos grandes por última vez.

El ministro indicó en el programa 100% Deportes de Sport 890 que ese largo período sin jugar un clásico en el estadio tricolor lleva a que se tomen mayores precauciones.

"Hace 92 años que no se juega un clásico ahí. No tenemos experiencia en función de una gran movilización y los antecedentes no son buenos, sobre todo por el clásico femenino que generó enfrentamientos", dijo en referencia al encuentro del 20 de julio de 2019 en el Parque, en el que hubo corridas y emboscadas en las inmediaciones del escenario.

Ministerio del Interior

Ruglio y Decurnex en la reunión en el Minsiterio del Interior

"Hay clima y necesidad de concurrir a espectáculos y queremos tener una experiencia diurna de cómo se puede controlar la zona", agregó Heber sobre el cambio de horario del partido. "Se hizo lo mismo cuando se inauguró el Campeón del Siglo, era un elemento nuevo, no sabíamos cómo se iba a comportar la gente y le pedimos a las autoridades de Peñarol que se hiciera a las 3 de la tarde", agregó.

También se tuvo en cuenta que el Gran Parque Central está dentro de la ciudad, lo que fue otro factor que se tuvo en cuenta.

"Queremos tener experiencia, para contener los desmanes, los excesos, los violentos que siempre están y tener el vallado necesario", dijo Heber, quien agregó que el procedimiento servirá para los próximos clásicos que se viene por la Copa Sudamericana, como para los partidos de la selección uruguaya que no se podrán disputar en el Estadio Centenario.

Camilo dos Santos

La fachada del Gran Parque Central

"Es una razonable prevención porque tenemos tres (clásicos) ahora y seguramente los partidos de Eliminatorias, que si no está el Centenario los vamos a tener que hacer en el Campeón del Siglo y en el Parque Central", expresó. "Queríamos tener experiencia diurna en un lugar urbano", agregó el ministro, quien señaló que "hay obras en los alrededores del Parque Central". "Ver cómo se comportan las hinchadas y tener el control de la situación", expresó.

Heber también confirmó que los clásicos de la Sudamericana, el próximo miércoles 15 de julio en el estadio de Nacional y el 22 de julio en el estadio de Peñarol, "van a ser de noche". Ambos fueron confirmados por la Conmebol para la hora 21:30.

Staff Images / Conmebol

El clásico vuelve al Gran Parque Central

"Acá había un compromiso comercial que tampoco es tan rígido", dijo, en cambio, sobre el clásico de este domingo por el Apertura. "Un clásico que se juega un domingo a las 4 de la tarde no es inconveniente".

"Nadie impone nada acá, todos queremos que la fiesta salga bien, que la fiesta sea la fiesta del fútbol y son resguardos para que salga de la mejor forma posible", agregó.

El operativo

El clásico tendrá un operativo que comenzara de día y terminará de noche, y que seguirá hasta dos horas después de finalizado el partido. Por eso se fijo a las 16, explicó el ministro.

Habrá un despliegue de 500 efectivos distribuidos en la zona del Gran Parque Central pero también en barrios de Montevideo y en cuatro ciudades del interior del país. "Es un operativo nacional que hay que hacer cuando se juega el clásico", dijo Heber.

Staff Images / Conmebol

El clásico vuelve al Gran Parque Central

El dispositivo contarán con tres círculos de vallado, tres cuadras a la redonda. Además, en puntos claves estará la Guardia Republicana para evitar que haya enfrentamientos.

Heber también dio recomendaciones a los vecinos de La Blanqueada, el barrio que recibirá el clásico.

"La Policía tiene el deber y la obligación de hablar con los vecinos para escucharlos, vamos a tener una serie de reuniones con comisión de vecinos", señaló. "No dejen los autos, guárdenlos, por si hay disturbios y no pagar las consecuencias de roturas. No tenemos experiencia en el Parque Central del clásico. Tenemos que buscar la forma de controlarlo, disolverlo, y que no genere perjuicio para los vecinos", comentó.

Leonardo Carreño

Así luce la Abdón Porte

Con respecto a las disposiciones dentro del estadio tricolor, se decidió ampliar a 15 personas más el aforo de los allegados por cada club, pasando de 50 a 65 por club, por lo que habrá 30 personas más en las plateas.

Como informó Referí, los dirigientes aurinegros irán a la segunda bandeja de la José María Delgado y los locales lo harán en el primer anillo, el más cercano al campo de juego, para evitar posibles cruces.

"Vamos a ir de a poco aforando y abriendo la vuelta a la normalidad, como los protocolos los hace Salud Pública, no los hacemos nosotros, iremos abriendo poco a poco para que se vuelva a la normalidad", señaló el ministro.