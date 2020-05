Clásicos y novedades, series y películas: recomendaciones para ver este fin de semana

La buena esposa

El escritor estadounidense Joseph Castleman (Jonathan Pryce), ha recibido la llamada telefónica de su vida. La Academia Sueca acaba de elegirlo como el flamante receptor del premio Nobel de Literatura. La noticia trae felicidad a Castleman y a su esposa, Joan (Glenn Close, nominada al Oscar por este trabajo, y el punto más alto del filme), una exalumna de Castleman en su época de docente universitario. Pero el anuncio también remueve el gran secreto que el matrimonio acarrea desde hace décadas, y que con este reconocimiento amenaza con salir a la luz. Joan se replanteará toda su vida y las decisiones que ha tomado, mientras en paralelo debe mostrarle una cara feliz al resto del mundo, y mostrarse como una buena esposa, compañera anónima y en segundo plano de un hombre exitoso y popular. Está disponible en Netflix desde el lunes 1° de junio.

Recursos inhumanos

Alain Delambre es un veterano ejecutivo que ha pasado los últimos seis años desempleado. Conseguir un nuevo trabajo no es tarea fácil para él, un hombre que ya pasa lo 50 años. Pero un día, de forma inesperada, una empresa lo contacta y le informa que se ha convertido en uno de los candidatos a un puesto vacante. Delambre está dispuesto a todo para conseguirlo, incluso si eso incluye traicionar a su familia, robar e involucrarse en asuntos turbios, sabiendo que si logra acceder al nuevo trabajo, todo eso quedará en el pasado. Pero lógicamente, no todo será tan fácil, limpio y sencillo. Esta serie francesa está basada en una de las novelas más reconocidas del escritor Pierre Lemaitre, y el encargado de interpretar a su protagonista es una figura conocida, pero no tanto por su trabajo frente a cámaras (aunque tiene su currículum en ese mundo), sino por su talento deportivo –y su carácter–. Se trata del exfutbolista Eric Cantoná, que tiene con esta miniserie de seis episodios su trabajo más sustancioso en cámara hasta la fecha, y que ha sido señalado como un gran descubrimiento actoral por su trabajo en Recursos inhumanos. Está disponible en Netflix.

Becoming: mi historia

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama logró con su libro autobiográfico, traducido al español comoo Mi historia, convertirse en la autora de un bestseller mundial. La gira de presentación de ese texto es la base de este documental, que busca replicar el éxito del libro y complementar su relato, al mostrar a Obama recorriendo su país, compartiendo su experiencia de vida y lo aprendido en la Casa Blanca, e intercambiando historias con otras mujeres que va conociendo por el camino, intercalando las revelaciones personales con su faceta de figura inspiradora. Es una de las producciones que la plataforma Netflix ha producido junto a Higher Ground Pictures, una empresa productora fundada y regenteada por el matrimonio Obama, y que ya ha producido otros documentales como American Factory. Está disponible en Netflix.

Los internacionales

El año 2001 fue uno de los peores que se recuerdan en al historia cercana de la Argentina, debido a la fuerte crisis económica que debió afrontar. Esta historia trata de una banda de ladrones colombianos que deciden viajar a Argentina para llevar adelante robos y desmantelar los bienes de una sociedad en llamas. En aquel momento muchos argentinos se vieron obligados a quitar sus ahorros y pertenencias de los bancos ante la profunda crisis política y económica, y una vez en conocimiento de esta situación dramática el equipo de Los Internacionales aprovecha el caos para llevar adelante sus robos en departamentos y casas, consiguiendo importantes botines de dinero y joyas, y transformándose así en una leyenda. Está disponible en Cablevisión Flow.

Psicosis

Encontrar una película clásica –clásica de verdad– en Netflix es buscar un aguja en un pajar. O más bien, en un container de paja. Pero a veces los milagros suceden y eso es lo que pasó hace algunas semanas, cuando en el catálogo de la plataforma de streaming apareció, de la nada y calladita, una de las películas más influyentes de la historia del cine. Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock y estrenada en 1960, tiene la que quizás sea una de las escenas más famosas del cine –sí, esa, la de la ducha–, pero es mucho más que eso. Para empezar, es un finísimo thriller que se cuece a fuego lento en el que las capacidades de Hitchcock como ejecutor del suspenso están en su punto álgido. Y sobre todo, tiene uno de los villanos más complejos y enigmáticos de su filmografía y del séptimo arte: Norman Bates. Si alguien todavía no ha visto esta joya del cine, tiene una oportunidad única. La encuentran, como dijimos, en Netflix.

Nada fue un error

Se trata de un documental autobiográfico, que muestra el recorrido que realizó el cantante Coti para llegar a su concierto en el Teatro Colón de Argentina. El hilo conductor relata las idas y vueltas de su recorrida por el mundo con una valija repleta de canciones en pos de construir una carrera que le ha dado un sinfín de satisfacciones. En el documental hay grabaciones, ensayos, testimonios de colaboradores, periodistas y familiares de Coti, y tiene un componente emotivo importante, en especial a la hora de hablar del sueño cumplido. Disponible en Cablevisión Flow.

The Normal Heart

Los primeros casos de VIH saltaron a la luz dentro de la comunidad gay de Nueva York durante la década de los años 80. Contra todos los estigmas y falta de información, varios activistas homosexuales y médicos simpatizantes centraron sus esfuerzos para exponer la verdad sobre la epidemia y solicitar ayuda para combatirla. Y en ese contexto marcha esta película donde los muertos caen como piezas de dominó y donde la salud que le importa al sistema político es la de los heterosexuales. Mark Ruffalo interpreta a uno de los integrantes de la comunidad gay que más se embandera en esta lucha. Y la doctora que encarna Julia Roberts es la única profesional que recibe a estos pacientes terminales. La película es dirigida por Ryan Murphy y escrita por Larry Kramer, y se basa en la obra de teatro homónima que Kramer creó en 1985. Además, están dirigidos por nombres potentes, entre ellos Jodie Foster y Andrew Stanton. Está disponible en HBO GO.