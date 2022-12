Colonización determinó que Manini Ríos no es colono; vocal del FA votó en contra

El directorio del Instituto Nacional de Colonización falló que el senador Guido Manini Ríos no es colono, y selló así la polémica que tenía en el centro al líder de Cabildo Abierto hace varios meses, por el predio que tiene en Artigas en sociedad con su esposa, la ministra Irene Moreira, y su padre Roque Moreira. El representante del Frente Amplio en el organismo, Andrés Berterreche, votó en contra.

La decisión de Colonización llega luego del informe negativo del especialista de Derecho Agrario, Horacio de Brum, según adelantó MVD Noticias y confirmó El Observador. La contratación de ese consultor externo, bajo la premisa de "otorgar mayores garantías", no había estado exenta de polémica y había contado con las críticas de la oposición. El líder cabildante también había presentado en su defensa un informe del catedrático de Derecho Agrario de la Universidad de la República, Enrique Guerra Daneri.

Pese a que semanas atrás la Sala de Abogados convocada por Colonización había concluido que Manini Ríos reunía la condición de colono, ninguno de los tres informes era vinculante, y la decisión final quedaba en manos del directorio.

La consultoría contratada a De Brum apunta a que el predio de Artigas "no era apto para la colonización" y que el antiguo directorio del organismo tendría que haber regularizado la situación. El experto en Derecho Agrario también determinó en su informe de 18 páginas que "no pueden trasladarse a los adquirentes" las irregularidades del predio sometido a compraventa mediante llamado público.

En su fundamentación en contra, el vocal del MPP apuntó contra el proceder del informe jurídico. "Es inaceptable que un trabajo que pretende decidir sobre el contencioso en cuestión esté basado en cuatro expedientes y que se sostenga por parte del consultor que 'no se ha podido disponer de todos los antecedentes requeridos para esta consulta'. Que una decisión de esta trascendencia tanto en importancia como en costo tenga limitaciones de acceso documental es insostenible", acusó.

Berterreche también planteó que "llama poderosamente la atención que un experto en Derecho Agrario no funde su respuesta en doctrinas de esa especialidad" y sostenga buena parte de su informe en el Derecho Administrativo. Además reclama que la consultoría nunca conteste el informe adverso de la Sala de Abogados.

"Afirmar que en enero del 75 se hubiera planteado que el campo adquirido no era apto para la colonización no es de recibo en la medida que cuando se hizo la licitación pública en el año 71 no se hizo mención a ello, presentándose los adquirientes originales como aspirantes a tierra de colonización en el marco del la ley 11.029", aludió Berterreche.

"Por último parecería tanta falta de rigurosidad que un informe que llevó meses a distintos profesionales se resuelva en este caso en menos de una semana, como que se entregue para su análisis por este cuerpo con menos de 21 horas para su tratamiento definitivo", concluyó Berterreche tras enlistar varios cuestionamientos al estudio.