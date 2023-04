Colorados armaron ranking y afinan costo de las 5 propuestas que trasladarán a Luis Lacalle Pou

Si el viento sopla para el lado que esperan en el oficialismo, la coalición de gobierno prevé el jueves comenzar a votar –en comisión– la reforma jubilatoria, y convocar –para fines de abril– a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados únicamente destinada a aprobar este proyecto, que será uno de los más importantes de la administración de Luis Lacalle Pou.

Pero para que esto ocurra, más que el clima, la coalición deberá sortear antes un último mojón y que el Poder Ejecutivo acepte las modificaciones que le propondrá el Partido Colorado.

Este lunes, los senadores y diputados de los tres sectores (Ciudadanos, Batllistas y Tercera Vía) definieron que le presentarán cinco propuestas a Luis Lacalle Pou y armaron un ranking con la importancia que tiene cada una. “Ninguna toca la estructura de la reforma”, dijo una fuente colorada.

Según supo El Observador, uno de los planteos busca mejorar las jubilaciones más bajas.

Otro intentará corregir un “salto” que crea "nuevos cincuentones" al perjudicar a los nacidos en 1973, quienes se tendrán que jubilar a los 63 años mientras que los de 1972 se podrán seguir jubilando a los 60 años. La propuesta colorada supone incorporar el beneficio de retirarse antes de lo establecido para quienes tengan un número alto de años trabajados.

También, a impulso de Gustavo Zubía, plantearán también una fórmula para rebajar el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Fuentes coloradas señalaron que la idea es reunirse este martes con Lacalle Pou, aunque condicionaron el encuentro a que pudieran terminar de elaborar el costo de cada una de las iniciativas.

Facebook Conrado Rodríguez

El diputado Conrado Rodríguez integra la comisión

"Son muy complejos los cálculos, no queremos generar expectativas de algo que después no se pueda financiar. No le vamos a llevar problemas al Poder Ejecutivo, le vamos a llevar soluciones", dijo el senador Adrián Peña en rueda de prensa.

Las fórmulas que circulan por estas horas suponen incrementos del gasto que van desde US$ 50 millones hasta US$ 300 millones. Esta última cifra es considerada la máxima y es similar al aumento obtenido por Cabildo Abierto con la baja a 20 años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en lugar de los 25 que instala el actual proyecto.

Paciencia y optimismo

A la espera de las propuestas de los colorados, en el Poder Ejecutivo mantienen la confianza de que la reforma jubilatoria será votada a la brevedad.

Este lunes, Lacalle Pou analizó la marcha del gobierno y la agenda parlamentaria con la vicepresidenta Beatriz Argimón en la Torre Ejecutiva.

Inés Guimaraens

Tras el encuentro, Argimón señaló que la reforma jubilatoria había sido uno de los temas que más tiempo les insumió y que estaban siguiendo el “proceso de negociación”.

“Es un tema delicado, dentro de los partidos hay posiciones que deben ser consideradas, forma parte de las reglas del juego. Todo está dentro del marco de lo esperado”, expresó.

Según supo El Observador, el mandatario considera que deben tener paciencia y comprender que se trata de partidos distintos que integran una coalición, con intereses que exceden el proyecto.

La comisión se encuentra en cuarto intermedio hasta el jueves, día en que se prevé que estén las definiciones políticas para empezar a votar.

"Es menos sostenible la reforma que tenemos hoy que la que teníamos antes", dijo Peña en relación a los cambios propuestos por Cabildo Abierto y aceptados por el Poder Ejecutivo. El senador agregó que actualmente "el déficit es de 13 puntos del producto, con la reforma (original) se abatía a 9,5% del producto, pero hoy estamos casi en 10" y concluyó "sigue siendo mejor 10 que 13".