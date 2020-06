Cómo cultivar el optimismo y un brindis con sidra o kombucha

Hola. Es día de Pícnic! y esta fiesta de delicias para los sentidos no se suspende por mal tiempo y mucho menos por mala onda. Es cierto que vivimos momentos duros, es cierto que a la pandemia se suma una violencia que duele acá y allá y es cierto también que tenemos motivos diarios para entristecernos. Pero también es verdad que podemos y debemos sobreponernos para encontrar el lado B de la vida.



Esto de intentar ser optimista no es sencillo para el ser humano. La ciencia ha confirmado que para el homo sapiens es más fácil ver el mundo de una manera negativa que positiva. La investigadora Alison Ledgerwood lo explica en esta conferencia TED; “Es bastante fácil ir de bueno a malo, pero mucho más difícil ir de malo a bueno. Tenemos que trabajar más arduamente para ver el lado positivo”. Se puede practicar, explica, entrenar la mente para hacerlo. ¿Cómo? Ledgerwood recomienda escribir unos minutos al día sobre cosas por las que estás agradecido, lo que puede incrementar de forma drástica la felicidad y el bienestar, e incluso la salud.



Nadie puede negar la realidad. Pero sí podemos enfocarnos un poco más en la otra cara del mundo y de nuestras vidas; la que nos acerca música, arte, solidaridad y esperanza. Soy Carina Novarese y me gustaría saber cómo estás pasando estos días; me podés escribir por acá.