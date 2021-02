Cómo es la siesta productiva y las conversaciones difíciles

Se viene el Pícnic! de hoy con mucha calma, sobre todo en estos días en que todo el mundo volvió a correr, porque hay que comprar los útiles para los nenes, porque hay que hacer ese trámite que pospusiste todo el verano o porque no se concibe la vida sin correr. Así que hoy hablaré de la siesta y de sus beneficios sobre el organismo y para la productividad. Cuando era chica todos estábamos obligados a dormir siesta, en particular en los calurosos veranos en que padres y abuelos trabajaban y no había tiempo para lidiar con niños traviesos. Así que a todas (somos tres hermanas y tres primas) nos mandaban a dormir bajo la batuta firme de mi abuela Lala Virginia, y pasábamos una horita en semi penumbra en la que nunca dormíamos pero que nos bajaba las revoluciones.