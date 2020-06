Cómo fue el aislamiento en casa según el relato de los niños

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

"Aislamiento en casa". En el nuevo capítulo de Charlando Bajito, los niños explicaron cómo fue quedarse en sus casas durante la cuarentena. La mayoría concordó con que era necesario tener un patio, frente o jardín para poder salir a jugar. Además, establecieron diferencias entre los que viven en la ciudad y en el campo y cuál de estas dos opciones tenía más beneficios. "No es lo mismo estar viviendo en el campo que en un apartamento" dijo Lorenzo, de San José y agregó "Nosotros con Carmela somos privilegiados, pero privilegiados mal. Tenemos de todo para vivir". Por otro lado Thiana, de Colonia, explicó "Los que viven en un apartamento están aburridos porque no pueden salir y se tienen que quedar todo el día en su casa". Asimismo, Luca, de Montevideo, afirmó "Me caliento con mis padres cuando no me dejan salir y miro por la ventana deseando bajar al patio".

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.