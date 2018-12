Cómo le pega a Uruguay la suba de tasas de la Fed y su mensaje para 2019

Hasta hace dos o tres meses atrás, el 2019 se planteaba como año desafiante para la economía uruguaya. Sin embargo, variables internacionales ajenas a la voluntad del país dieron un giro y ahora el panorama luce un poco más benigno. Uno de esos cambios se dio en las señales que comenzó a enviar la Reserva Federal (Fed) de EEUU sobre su política de alzas de interés a futuro.

Si bien este miércoles subió por cuarta vez en el año las tasas de interés en 0,25 puntos a un rango de 2,25% y 2,5% -en línea con lo esperado por la mayoría del mercado y los analistas,- puso un freno a ese ritmo de incrementos a futuro producto de nubarrones en varios frentes que pueden transformarse en una amenaza para la tasa potencial de crecimiento de la principal economía mundial. Los nuevos pronósticos económicos publicados este miércoles mostraron que los funcionarios de la Fed esperan dos alzas de tasas el próximo año, una baja respecto de las tres preveían en septiembre.

“Hay menos tensión sobre el fortalecimiento del dólar a futuro y quizás el escenario financiero para Uruguay sea un poco más benevolente del que podíamos esperar dos o tres meses atrás”, dijo a El Observador el economista de CPA Ferrere Germán Deagosto.

De hecho, en las últimas semanas el Banco Central (BCU) debió tener un activa participación con compras abultadas en el mercado spot para evitar que el tipo de cambio cayera por debajo de $ 32 en el segmento mayorista. En lo que va diciembre, la autoridad monetaria adquirió US$ 126,4 millones, una señal de que no está cómodo con la apreciación del peso uruguayo por su impacto sobre la competitividad de los sectores exportadores. Esto pese a que en el acumulado anual la divisa estadounidense acumula una apreciación del 12%.

Precisamente, para Matilde Morales de PwC, ese fotalecimeinto “más gradual” del dólar para 2019 en Uruguay puede llevar a que el consumo de bienes y servicios importados “no se resienta tanto”. La experta dijo que para 2019 su proyección es de un cierre del tipo de cambio a $ 33,70, esto es un 4% por encima del proyectado para fines de este año.

Por otro lado, Morales indicó que el otro aspecto a monitorear es qué puede pasar con la región y con la demanda que reciben los títulos de deuda en pesos que emite el Ministerio de Economía para financiar un déficit fiscal que hoy ronda el 4% del PIB. “En el último tiempo la demanda por esos papeles fue importante”, recordó.

Deagosto añadió que el mensaje que transmitió la Fed a futuro para el costo del financiamiento puede implicar un alivio, además de que la retirada del flujo de capitales de los países emergentes sería más gradual.

Empero, el socio Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, se mostró preocupado por el impacto que podría traer aparejado que distintos portafolios opten por cambiar su estrategia y emprendan su retirada hacia las economías centrales. “Eso a Uruguay no lo favorece, y menos en la situación fiscal en la que se encuentra”, alertó. Asimismo, el experto hizo foco sobre la marcha de la economía de EEUU porque la política de estímulos fiscales de Trump parece no dar el resultado esperado y la guerra comercial ha profundizado el déficit comercial de esa país con China, en lugar de disminuirlo como pretendía el mandatario estadounidense. Por ese motivo consideró que pueden existir “incentivos” a futuro para que el dólar no continúe fortaleciéndose porque ello perjudicaría aún más la competitividad de EEUU.

La desconfianza sobre la Fed

El director de Vixion Conslutores, Aldo Lema, consideró que la decisión de la Fed tendrá un impacto “muy acotado” sobre la economía uruguaya ya que no cambia mayormente las perspectivas, al tiempo que descartó un impacto significativo sobre el costo del financiamiento porque las tasas largas de interés de EEUU reciben efectos contrapuestos.

“En el tramo corto seguiría subiendo si la Fed confirma sus señales, aunque algo menos de lo que había sugerido previamente. En la parte larga, la tasas de los bonos del Tesoro (tasas base) podrían caer por la menor tasa neutral, pero los spreads soberanos podrían retomar alzas”, explicó.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron a un mínimos de más de ocho meses este miércoles, luego de que la Reserva Federal bajó sus previsiones de alzas de tasas de interés para el próximo año y el presidente de la Fed Jerome Powell dijo que la reducción de su balance está en piloto automático. El rendimiento de la nota a 10 años bajó a 2,75% tras la decisión de la Fed, su nivel más bajo desde el 4 de abril. Los retornos han caído desde el máximo de siete años de un 3,26% del 9 de octubre. En tanto, los rendimientos de las notas a dos años -que son los más sensibles a las alzas de las tasas de interés-, bajaron a un 2,62%, desde alrededor del 2,66% antes de la declaración de la Fed. El diferencial de rendimiento entre las notas a dos y 10 años retrocedió a 13 puntos básicos desde 16 puntos básicos.

"Es una decepción para los inversores, que esperaban algo más cauto de lo que acabó siendo. Mucha gente pensaba que tenía que cambiar el lenguaje", dijo David Joy, estratega jefe de mercados de Ameriprise Financial.

A juicio de Lema, el mercado interpreta que la Fed “está subestimando” el deterioro de la economía y está señalando que será más restrictivo de lo que se requiere. “Por eso la curva (entre largo y corto plazo de los bonos Tesoro de EEUU) se sigue aplanado. El mercado no le cree”, afirmó.