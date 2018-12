La Fed subió la tasa pero confirmó que disminuirá ritmo alcista en 2019

Tal como estaba descontado por la mayoría del mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó las tasas de interés este miércoles pero dio una muy clara señal de que enlentecerá el ritmo de futuros aumentos mientras vigila la marcha de la economía. La decisión de la Fed seguramente desagradará al presidente Donald Trump, quien reiteradamente atacó a la entidad en lo previo por el simple hecho de haber considerado aumentar los tipos de interés por cuarta vez en el año.

Pero la Reserva Federal dio lo que los economistas llaman un "cauteloso salto" al elevar el rango de las tasas en 0,25 puntos porcentuales a 2,25%-2,5% y simultáneamente dio señales de que en el futuro será cuidadosa.

El presidente de la Fed Jerome Powell dijo este miércoles en conferencia que la política "no influye en modo alguno" en las decisiones de la entidad. El presidente Donald Trump ha criticado reiteradamente a la Fed por su política de endurecimiento monetario y calificó de "tonto" que considerase aumentar las tasas de interés por cuarta vez este año, como ocurrió este miércoles.

Por otro lado, Powell dijo a periodistas que las perspectivas de una moderación de la inflación estadounidense permite a la Fed "ser paciente" con los nuevos aumentos de las tasas.

Wall Street cayó y el dólar se fortaleció luego que la Fed aumentó las tasas de interés y a la vez dio señales de enlentecer el ritmo de nuevas alzas. Los principales índices operaban en alza, pero luego el Dow Jones se replegó 0,02%, el Nasdaq cedió 0,34% y el S&P 500 0,08%. El dólar en tanto se valorizó levemente ante el euro. Un euro cotizaba a 1,1396 dólares contra 1,434 de antes del anuncio de la Fed.

La economía de Estados Unidos sigue mostrando solidez con un desempleo de 3,7%, el menor casi medio siglo. Al mismo tiempo la inflación es de apenas 2% y la confianza de los empresas sigue siendo elevada.

No obstante, varios economistas advirtieron que la economía estadounidense ya llegó a su máximo; especialmente desde que el mercado inmobiliario ha tendido a caer en los últimos meses.

Las guerras comerciales provocadas por el presidente Trump y las señales de que China aminora su crecimiento, han agregado más incertidumbre.

En recientes comentarios, el titular de la Fed, ha indicado que la entidad considera suspender los aumentos de tasas a la espera de nuevos datos de la economía.

A mediados de noviembre dijo que la Reserva Federal está igual que una persona que debe caminar en un cuarto oscuro y lleno de muebles.

"¿Uno que hace? Camina despacio y probablemente se detiene hasta sentir que está en camino. Esto no es muy diferente", ilustró.

Desde diciembre de 2015 la Fed subió ocho veces su principal tasa, llevándola a 2,25% tras casi ocho años de ubacarla en prácticamente cero para ayudar a Estados Unidos a salir de la gran recesión de 2008 y2009.

Trump prefiere que la Fed haga una pausa ahora y lo ayude a impulsar el crecimiento de la economía. En su último ataque al banco central en Twitter dijo que la entidad estará cometiendo "otro error" si este miércoles subía los intereses como finalmente terminó ocurriendo.

Una y otra vez Trump ha ignorado la práctica de los presidentes de no criticar a la Fed para evitar comprometer la independencia de ese organismo que funge como banco central.

Analistas y ex miembros de la entidad han dicho que las presiones de Trump podrían hacer que la Fed suba las tasas, aunque quiera hacer una pausa, para no parecer sometida a las presiones de la Casa Blanca.

