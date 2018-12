El BCU continúa con activa participación para sostener el tipo de cambio

El dólar promedio cerró este miércoles en $ 32,222 prácticamente sin cambios respecto a su cotización anterior y con una suba promedio de 0,05%.

En esta jornada, igual que en las otras dos de la semana, el Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado de cambios con compras spot por US$ 18,2 millones dentro de una operativa total de US$ 45,1 millones. En la semana, la autoridad monetaria adquirió US$ 76,1 millones y en el mes alcanzó los US$ 126,4 millones. La moneda mantiene una apreciación de 12% en lo que va del año y lleva un aumento de 0,47% en diciembre.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU), la divisa estadounidense apenas modificó su cotización anterior. El billete cerró a $ 31,52 para la compra y a $ 32,92 para la venta, dos centésimos por encima de este martes.

En cambios de capital se ubicó en $ 33,50 en su valor de venta.

Resto de los mercados

En Argentina, el dólar terminó la rueda cambiaria con una suba de 10 centavos respecto a su anterior cotización, en un día en el que el Banco Central (BCRA) absorbió mediante Leliq unos 51.000 millones de pesos argentinos.

La emisión de Letras de Liquidez alcanzó los 207.401 millones de pesos argentinos, lo que representa la emisión más alta desde el debut de este instrumento.

El dólar mayorista cerró 11 centavos arriba a 38,37 pesos argentinos, luego de cerrar sin cambios en la rueda de un día atrás.

El promedio entre bancos que realizó el BCRA fijó el precio en los 39,33 pesos, lo que representa una suba de 15 centavos.

A su vez en el mercado minorista, el billete sumó 10 centavos hasta los 39,20 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA).

A nivel global, el dólar se depreciaba este miércoles debido a que los inversores apostaban a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos indicaría un ritmo más lento de alzas de las tasas de interés para 2019 mientras enfrentaba la volatilidad de los mercados financieros y posibles desaceleraciones en grandes economías en todo el mundo.

La Fed actuó sin sorpresa y elevó 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés como se esperaba y cumplió con las previsiones de los inversores al pronosticar menos alzas de los tipos de interés para el próximo año.

El billete verde tocó un mínimo de siete semanas frente al yen y su nivel más bajo en cerca de una semana ante el euro.

El índice dólar, que compara el billete verde con seis importantes divisas, perdía un 0,5%, a 96,612.

Con información de El Cronista y Reuters