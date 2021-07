Cómo reaccionan los niños uruguayos a las solicitudes de amistad en las redes sociales

Un estudio realizado a niños uruguayos concluye que las respuestas que le dan a las solicitudes de amistad no son lo que creía la población.

La investigación estuvo basada en la Global Kids Online, una encuesta representativa a nivel nacional hecha a niños de entre 9 y 17 años entre agosto y diciembre de 2017. En esa encuesta se les pregunta a los niños si tenían un usuario o una cuenta en algún tipo de red social que utilizaran para chatear como Facebook o WhatsApp. El 80,3% dijo que sí. Luego, se les preguntó: “En general, ¿cómo respondés cuando alguien te pide ser tu 'amigo' en línea?”.

"Contrariamente a las creencias populares, la mayoría de los niños uruguayos informan que solo aceptan solicitudes si conocen previamente al solicitante", indica el estudio elaborado por investigadores de la Universidad Católica y titulado "Alguien quiere conectarse contigo": prediciendo las respuestas de los niños uruguayos a las solicitudes de amistad en línea. Esto ocurre con más del 60% de los niños analizados.

El sociólogo Matías Dodel, autor de la investigación junto a Pablo Menese y Nicolás Trajtenberg, dijo a Cromo que conclusiones como estas también se ven en estudios internacionales. "Tanto cuantitivamente y cualitativamente se observa que los niños sí piensan cómo responder a esas solicitudes", comentó. En estas investigaciones, los niños están diciendo que son más racionales de lo que creemos. La idea, si bien "no es ridiculizar el miedo de los padres, es importante que sepan cuál es la conducta más prevalente".

Esta conclusión "no quiere decir que no haya riesgos de contactos con extraños" y que los "haga inmunes" a sufrir inconvenientes. Los investigadores aseguran que aceptar solicitudes de amistad de forma indiscriminada conlleva claros riesgos para los niños pequeños y esta respuesta no debe fomentarse.

Si bien cada caso es único, los niños varones de 9 años que tienen de problemas de conducta, que saben usar mucho la computadora, y que han sufrido inconvenientes en su vida "offline", "tienen un poco más de riesgo en ser flexible en quien acepta". Y, en este sentido, puede configurar un riesgo.

Cuando los adolescentes van creciendo, las respuestas de que solo aceptan amigos "que conocen muy bien" puede transformarse en un inconveniente para su desarrollo. "Cuando alguien se junta a jugar al fútbol y van amigos de amigos no son extraños, pero está visto que los amigos de amigos en internet sí lo son", comentó.

"Hay situaciones complicadas, pero empezamos a estudiar cuán relevantes son. Hay que reducir el riesgo. A veces con buenas intenciones, se puede generar más daños de lo que se cree", agregó.