Cómo saber si está afectado por cianobacterias y cuándo consultar a un médico

A la aparición de cianobacterias en la costa montevideana se le sumaron banderas sanitarias en playas de Canelones y Maldonado por precaución ante la presencia de algas y las autoridades sanitarias solicitan a la población ser precavidos a la hora de bañarse.

Sin embargo, estar en contacto accidentalmente con las algas no significa que se tenga que consultar a un médico inmediatamente. Por el contrario, mientras no aparezcan síntomas se debe lavar con agua y jabón la zona afectada pero no ir a una emergencia médica, según dijo a El Observador Lucía Alonso, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Alonso indicó que “la puerta de entrada” de las cianobacterias son la piel o las mucosas y, por ende, los síntomas más comunes suelen verse a simple vista. En primer lugar, la piel se pone roja y pica. En caso de que sea en los ojos, también se ponen rojos y pican o arden.

Si se inhala, puede causar síntomas en las vías aéreas como tos, irritación de la nariz, mocos y “eventualmente algún síntoma respiratorio más importante”, señaló Alonso.

Si se traga agua contaminada con las cianobacterias, pueden haber síntomas como diarrea o vómitos.

El MSP recomienda “consultar al médico si se presentan alergias o inflamaciones de piel y mucosas, diarreas, náuseas, vómitos o cualquier síntoma no habitual”. “Cabe destacar que, usualmente, estas concentraciones de toxinas corresponden a riesgo moderado o bajo, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero aun así pueden aparecer efectos de irritación en piel, mucosas o reacciones alérgicas”, destacó el ministerio en un comunicado.