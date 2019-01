Cianobacterias "pueden ser mortales", dice experta de la IMM

La presencia de cianobacterias en las playas montevideanas es un problema contra el cual las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) no han encontrado una solución en los más de 15 años que llevan investigando, cuando por primera vez se detectaron en aguas de las costas capitalinas. "No tenemos solución ni manera de gestionar el problema: sacarlas del agua es inviable", dijo a El Observador la ingeniera química Jimena Risso, encargada de la dirección de la Unidad de Calidad de la comuna, quien agregó que esta bacteria "puede ser mortal" y que ha habido casos de gravedad que requirieron internación, aunque no aún hay muertes registradas en Uruguay,

"Lo que estamos haciendo en primera línea es trabajar con los guardavidas, que son quienes ponen las banderas que luego notificamos en nuestra web. Pero no tenemos forma, al menos hasta el momento, de quitarlas del agua", dijo Risso.

Las cianobacterias, cuyo desarrollo depende de factores que no son predecibles –como las corrientes, la temperatura y los agroquímicos que se utilizan en agricultura y desembocan en el Río de la Plata–, fueran detectadas en las playas de Montevideo por primera vez entre 2000 y 2001, recordó la jerarca, que trabaja en la comuna desde 1996.

"Tenemos una teoría, pero no la hemos confirmado", agregó. Por esos años, en las "zonas altas" de la cuenca del Río de la Plata –fundamentalmente donde confluyen los ríos Paraná, Paraná Guazú y Uruguay– comenzó a crecer la cantidad de nutrientes producto del incremento de la utilización de fertilizantes en la agricultura y la tala de árboles, entre otros factores, lo que fomentó un ambiente ideal para la procreación de estos organismos.

Detección temprana

"No tenemos solución y tampoco la hay en otros lugares, como en Estados Unidos", dijo la directora. Sin embargo, añadió que la comuna está trabajando junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en la creación de un sistema que permita la detección más temprana de la bacteria.

El objetivo es poder advertir su presencia 24 horas antes de su manifestación, que suele ser a través de la conformación de espumas verdes –cuando la concentración de colonias es importante– o a través de puntos esparcidos del mismo color.

"Es un problema bastante generalizado, sobre todo en ríos lentos, de cauces pequeños con escasa dilución, y en donde hay altas temperaturas. En lugares donde también hay una influencia importante de agroquímicos y fertilizantes" que producen, como consecuencia, nitrógeno y fósforo, entre otros nutrientes que necesita esta bacteria.

Que el organismo se deposite en las playas depende del curso de las corrientes, lo que dificulta que las autoridades puedan anticiparse, ya que deben esperar a que los guardavidas noten el problema visualmente para colocar las banderas sanitarias.

"Las corrientes mueven directamente las cianobacterias que pueden estar aguas adentro a la costa, y luego también inciden tanto el calor como la luminosidad solar", dijo Risso. Estas bacterias, explicó, necesitan de la energía del sol para realizar sus "funciones vitales", como la alimentación a través del consumo de los nutrientes.

Peligrosas

El contacto con el organismo puede causar irritaciones en la piel, pero también afecciones respiratorias, diarrea y vómitos y, en niños pequeños, puede desencadenar incluso complicaciones en el hígado.

"Es absolutamente importante evitar que los niños jueguen, por ejemplo, se la lleven a la boca", advirtió la jerarca.

De acuerdo al último reporte de las autoridades comunales, el 80% de las playas de la capital estaban afectadas por este problema, por lo que se desaconseja el baño.

Hasta este domingo, solo 6 de las 30 playas que hay en Montevideo estaban en condiciones aptas: Punta Espinillo, Pajas Blancas, Zabala, Ramírez y dos bajadas en la rambla O'Higgins, en las intersecciones con las calles Río de la Plata y 18 de Diciembre.

En las otras 24 playas ondea la bandera sanitaria —roja con una cruz verde en el centro—, que indica "potenciales riesgos para la salud".