En los últimos tres días Uruguay batió dos veces su récord en cantidad de testeos diarios procesados: el lunes se superaron los 2.000, mientras que el miércoles por la noche el Sistema Nacional de Emergencias informó sobre 3.100 hisopados analizados.

“Estamos hisopando más”, dijo el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, y apuntó que “hay capacidad instalada para hacer muchos más”. En diálogo con El Observador, explicó que el grueso de los tests se concentró en buscar hisopar a la totalidad de la Torre Francia de Médica Uruguaya, tal como había anunciado el ministro Daniel Salinas el viernes. Indicó que con ese motivo ya han sido aplicados cerca de 2.000 tests.

“Es tremendamente difícil determinar si se hizo el 100%”, expuso el director general de Salud, Miguel Asqueta. “Si no se hicieron todos, se va en vía de”, comentó a El Observador.

Además, Satdjian recordó que hasta el domingo el gobierno se hará cargo de los puestos de testeo en la frontera. A partir del lunes, se le exigirá a cada persona que llega del exterior a acreditar un hisopado negativo previo (en un plazo no mayor a 72 hs). En caso de no hacerlo, deberán pagar por el estudio, cuyo costo oscilará en U$S100.

Satdjian apuntó que desde que se desarrolló un kit de diagnóstico nacional, ya no hay dependencia del exerior para llevar a cabo los hisopados. En este sentido, señaló que el kit desarrollado por el Instituto Clemente Estable para detectar el covid-19 en menos de 45 minutos -aún en proceso de validación- reforzará la capacidad del país para testear.

El subsecretario expuso que hay 23 laboratorios apostados en todo el país dedicados a procesar tests por covid-19.

Asqueta agregó que el número diario de establecimientos dedicados al análisis de hisopados varía. “Si miramos la planilla diaria de ayer, a veces hay alguno que no hace por “x” razón. A veces en el interior porque hay hospitales o mutualistas que tienen capacidad de hacer PCR y tal vez no les entra ningún hisopado”.

Las habilitaciones pasan por la Dirección General de Salud. “Se piden autorizaciones todas las semanas, a veces hasta dos por semana”, señaló Asqueta. Explicó que pueden haber dos tipos de laboratorios procesando tests: aquellos de análisis clínico, dedicados por entero al rubro, y por otro lado, aquellos que son montados por las propias mutualistas u hospitales.

Dentro de los establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que han ido por este camino, recordó los casos concretos de los hospitales departamentales de Florida, Salto, Rocha y Tacuarembó.

“Se presume que hay circulación comunitaria”, manifestó Asqueta. “Todos los días cuando vamos a hacer el reporte y vemos cada uno de los positivos y a quién responde, tenemos una altísima tasa de contactos conocidos, pero algunos se salen de esos hilos. Así que podemos asegurar que hay una cierta circulación comunitaria”, remató.

No obstante, recordó que este escenario nunca puede ser descartado de pleno. “Solo si tú tienes en un hilo epidemiológico todos los contactos controlados, ahí puedes decir que no hay evidencia de circulación. No quiere decir que no la haya. Siempre es una presunción”.