Cómo se lleva la astróloga Lourdes Ferro con Verónica Lavalle: "Me hizo la vida imposible al principio"

La astróloga Lourdes Ferro habló en el programa Copiloto de lujo de las diferencias, y la competencia en rating respecto a su colega Verónica Lavalle, con quien compartió "casi dos años" en Canal 4: "Me hizo la vida imposible al principio", aseguró Ferro.

Después de preguntarle sobre el radical cambio físico que tuvo Ferro –con el que perdió alrededor de 40 kilos–, el conductor Richard Galeano le consultó si conocía a Verónica Lavalle, astróloga de Canal 10.

"Sí, la conozco porque compartimos casi dos años con ella en el Canal 4", contestó ella. "Y Andrés Borques, el productor que era de Buen Día Uruguay en aquel tiempo, me dijo: 'yo quiero que te quedes, pero viene Verónica para acá y te tengo que sacar'", recordó.

"Me hizo la vida imposible al principio. Me la complicaba bastante", aseguró la astróloga, aunque luego agregó: "No sé si ella me la complicaba a mí o yo a ella".

Finalmente, en Canal 4 quisieron que Ferro se quedara. "Y muy acertadamente porque permitieron generar un producto", afirmó ella misma en referencia al producto Lourdes. "Es un producto generado por una cantidad productores y por los mismos canales. Así como Lourdes libro lo crea (la editorial) Planeta", expresó.

De todas formas, Ferro cree que "Verónica (Lavalle) es la que abrió esta puerta". "La respeto por eso. Somos bien distintas, inclusive hasta en lo que hicimos, porque nuestra formación es distinta. Sería una estúpida de mi parte no respetarla, no observarla y no dos por tres mirarla", sostuvo.

"Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo aprendo de ella. Porque en realidad somos propuestas diferentes", profundizó.

La astróloga hizo hincapié en las diferencias de comunicación con su colega. "Ella es más susanesca, es más diva".

Ferro recordó que en una ocasión el humorista Michell de León le dijo: "Lourdes, vos tenés que reconocer que vos sos barrio y ella no".

A Ferro le molestó. "Pero en realidad estuvo bien, porque siempre me quedó. Y sí, soy barrio, pero de repente tengo otra manera de comunicar. Y la gente nos mira a las dos", aseguró.

En este sentido, se refirió al rating y dijo que allí están "parejas" aunque a su criterio Lavalle en Canal 10 "tiene un colchón distinto".

"Soy lo más visto en la mañana, pero en la tarde cuando competimos, ella viene de un programa que tiene mucho rating y se va a un programa que tiene mucho rating", explicó. Ferro le dijo a Galeano: "Vos sabés que a veces el del medio no es que haga el rating, sino que solamente no lo pierde".

En Canal 4 donde está Ferro "ya el informativo agarra mejor rating porque de mañana está la pastilla del horóscopo".

"La cadena de los ratings me encanta mirarla", aseguró la astróloga.

Respecto a la competencia en rating con Lavalle, Ferro dijo: "El perder nunca lo atribuyo a ella. Me parece que somos tan distintas. Nunca pienso en el perder como perder. Pienso que es cómo se sostuvo esto o por qué no se sostuvo esto".

Finalmente, Galeano le preguntó si recomendaría Verónica Lavalle como astróloga

"Nunca la recomendé. No sé si la recomendaría porque veo la astrología desde otro lugar. Ella es más determinista", opinó. "(A Lavalle) yo la observo como comunicadora. No como astróloga", continuó.

En cambio, tiene una visión diferente respecto a otra colega. "De repente Susana Garbuyo me gusta mucho".