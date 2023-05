"Se me terminó la paciencia": el sentido descargo de Lourdes Ferro contra los insultos que recibe

La astróloga y tarotista Lourdes Ferro publicó en estos días un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en contra del bullying y, según reveló, los insultos que recibe a través de las redes sociales.

"Nos horroriza el bullying en los colegios y no nos hacemos cargo: el ejemplo comienza en casa señores", comienza la conductora de Bien con Lourdes de Canal 4 en su publicación, que acompañó con una imagen en donde se lee "sea feliz y no joda al prójimo", así como la captura de una serie de mensajes insultantes que ha recibido, que, entre otras cosas, la califican de "viejísima".

"Esta gente que se dedica a insultar en redes seguro es madre/padre/ abuel@ /tío de algún niño. A mis casi 60 años ya no me entran ni las balas, algunos pobres comentarios vacíos que intentan ser ofensivos ya no me quitan el sueño. Lamento darle relevancia a este tipo de personas pero hoy se me termino la paciencia. Que fácil y a la mano es hoy día insultar atrás de perfiles falsos o sin nombre, que sencillo es agredir gratuitamente al otro porque no nos gusta su cara o lo que dice o porque simplemente necesitamos vomitar nuestras frustraciones y nuestro odio", continúa.

"Hoy le pongo voz a mucha gente que no tiene la posibilidad de gritar que está podrida y harta del bullying y del maltrato, hoy le pongo voz a los niños y adolescentes que sufren en silencio las burlas de sus compañeros, hoy le pongo voz al que les gritan insultos por la calle porque sí y les arruinan el día o la vida gratuitamente. Hoy te digo a vos y a todos los que se dedican a criticar, insultar y agredir porque sí que lo único que me generás es lastima, pero BASTA! BASTA! basta de creerse con derecho a agredir".

Si a usted no le gusta mi cara, no le gusta mi profesión, no le gusta mi contenido, no me siga pero no me joda. Gracias a todos los que son felices y no joden al prójimo, precisamos más gente así como ustedes en el mundo", concluye el texto escrito por Ferro, que recibió a su vez varios mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.