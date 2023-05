Lourdes Ferro reveló que se hizo un bypass gástrico en agosto del año pasado

La comunicadora y astróloga, Lourdes Ferro, reveló que adelgazó 36 kilos luego de someterse a un bypass gástrico en agosto de 2022.

En una entrevista con Algo Contigo de Canal 4, Ferro contó que se "siente bien" y que mejoró los valores de salud. "La presión arterial la tenía en 17 y ahora la tengo en 10. El azúcar la tengo en 9. Y no tengo más hígado graso. Era '¿qué tenés? Lo que quieras'. Colesterol también y ahora no tengo nada", aseguró.

"Es una operación un poco cuestionada porque mucha gente se cree que es una cirugía estética. Y no, es una cirugía de salud cuando estás enfermo. Porque la obesidad es una enfermedad. Hay mucha gente que me pregunta y cuesta mucho decirlo", señaló.

"Era necesario porque sino iba a terminar mal", aseguró y agregó: "Cuando tenía 48 años, hace como 12 años, tuve una operación importante de útero donde tuve un problema, con mucha medicación. Eso hizo que llegara a 113 kilos. La columna se enfermó, era como un círculo vicioso, todo estaba mal. Yo adelgazaba pero no podía hacer gimnasia porque la columna no me permitía. La obesidad es muy jodida. Te encierra, te atrapa, psicológicamente quedas mal".

"Tomé la decisión. Un año estuve preparándome, donde tuve que hacer una baja de paso antes. Psiquiatra, psicólogo, endocrinólogo", comentó.

En la actualidad, Ferro continúa conduciendo el programa Bien con Lourdes en Canal 4 y presentó su último libro, Dinero, enfocado en astrología y finanzas.