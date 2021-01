Cómo será la vacunación contra el covid-19 en residenciales y qué pasa con los no habilitados

El Ministerio de Salud Pública (MSP) prepara la primera etapa de vacunación contra el covid-19, que incluirá a trabajadores de la salud, de la educación y a adultos mayores que viven en residenciales.

Por esta razón, las autoridades de salud solicitaron a los residenciales que envíen un listado con los datos de los residentes que se vacunarán, y deberán completar una planilla donde se incluya la firma del residente, familiar o tutor que dará su consentimiento para ser vacunado.

El presidente de la Asociación Integra Residenciales –que nuclea a más de 80 establecimientos–, Sabino Montenegro, dijo a El Observador que si bien la vacunación no es obligatoria, en los residenciales "se trabajará para vacunar al 100%", informando a los residentes y a sus familias de la importancia de inmunizarse especialmente en estos centros, debido a la cantidad de brotes que se generaron de la enfermedad y a la vulnerabilidad de esta población. De todas formas, remarcó que aunque no se sabe el porcentaje de quienes se negarán a recibir la vacuna, "en principio serían pocos", según las estimaciones.

El MSP dispuso que sea el director técnico de cada residencial junto al médico del paciente quien decida en qué caso no es recomendable suministrar las dosis. Como ejemplo, Montenegro mencionó a quienes padecen una enfermedad terminal, o aquellos que ya estén aislados debido a otra patología.

La vacunación en cada centro se realizará en un mismo día a los residentes y funcionarios. Sobre la logística, el directivo explicó que el MSP tiene un "sistema de vacunación bastante aceitado" en los centros de larga estadía, porque todos los años se proporciona la vacuna contra la gripe.

Cuello de botella

En Uruguay hay 250 residenciales habilitados por el MSP y el Ministerio de Desarrollo Social, entre 300 y 400 que están en proceso de habilitación pero todavía no completaron todos los requerimientos, y se estima que cerca de 600 locales "no tienen habilitación de Bomberos, o director técnico ni condiciones para operar", según Montenegro, lo que genera "el principal cuello de botella" del MSP al momento de desarrollar su plan de vacunación.

"Hay muchos residenciales irregulares, cada residencial tiene que tener un director técnico que va a ser el encargado de decidir sobre la vacunación. Entre 20% y 30 % no tiene, por ende no sé como van a hacer para vacunar ahí, porque no van a tener al responsable que evalúe", señaló.

Montenegro explicó que en Montevideo y Canelones, las mutualistas y la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) van a los centros a evaluar la situación sanitaria por covid-19 incluso a aquellos residenciales que no están habilitados y no hay director técnico, por lo que a partir de ese sistema se puede acceder a los datos sobre la cantidad de ancianos que viven ahí. De todas formas remarcó que ese será un "trabajo complejo" y por eso la vacunación comenzará por los lugares donde hay información detallada.

Los primeros focos de covid-19 en residenciales de Uruguay aparecieron en abril. Según informó El País el pasado 11 de enero, desde el comienzo de la pandemia en el país y hasta el 8 de enero, se reportaron 502 casos de contagios de funcionarios o usuarios de los residenciales, y de estos últimos hubo 41 fallecidos.