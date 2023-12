¿Cómo sigue la carrera de Luis Suárez luego de Gremio?

El Pistolero quiere vacaciones. Luis Suárez jugará su último partido con Gremio por el Brasileirao, este miércoles ante Fluminense, y luego pasará a ser un jugador libre que buscará nuevo equipo en el próximo período de pases de fin de año.

Si bien hay rumores sobre dónde continuará su carrera, el atacante no dio pistas y ha sido muy cuidadoso al hablar sobre posibles ligas o equipos para los que ha sonado.

Luis Suárez y su familia: primero, vacaciones

Lo que sí está claro es que Suárez quiere tener unas merecidas vacaciones luego de una cargada temporada en el fútbol brasileño.

Tal es así que casi a sus 37 años puede tener su récord de partidos jugados en todas sus temporadas, si dice presente este miércoles ante Fluminense.

AFP

Luis Suárez

“Ahora necesito disfrutar de mi familia porque hoy hace 11 meses llegué acá. Después del partido del miércoles necesito vacaciones. Mis hijos tuvieron sus vacaciones y se pasaron un mes y medio conmigo acá. Ahora necesito descansar y disfrutar de ellos”, dijo el salteño este domingo en conferencia de prensa tras su emotiva despedida del Arena do Gremio.

El futuro de Luis Suárez en 2024

Suárez no dio pistas de su futuro. “El destino después dirá dónde me tocará. No tengo ninguna prisa. Veremos después qué pasa”, dijo.

El equipo que suena más fuerte para su continuidad es Inter de Miami, donde juega su amigo Lionel Messi. Medios internacionales dan como hecho su traspaso a ese equipo, pero el delantero no adelantó nada, ni de su futuro club ni sobre su carrera.

“Necesito pensar que voy a hacer porque no es fácil decir basta. El jugador de fútbol no está preparado para el retiro. Terminó el Mundial el año pasado y pensé que había terminado mi etapa en la selección, pero por cabeza dura volví a la selección. Luis Suárez es cabeza dura. Me tengo que sentir orgulloso por ser cabeza dura”, señaló este domingo.

“Ahora pienso descansar, disfrutar en estos días y estar mentalizado que el miércoles tenemos otros partido y luego disfrutaré unas vacaciones con mis hijos y mi mujer. Luego se verá”, agregó.

El delantero señaló que debe pensar en él como persona y en su físico. “Ya no puedo aguantar tanto el ritmo del fútbol brasileño”, dijo este lunes a 100% Deporte de radio Sport 890.

AFP

Luis Suárez

Suárez reveló que padece fuertes dolores en su rodilla derecha, lo que también incidirá a la hora de elegir su próximo destino para elegir una competencia no tan cargada de partidos. “Los únicos que saben la realidad de mis dolores son los tres médicos y fisioterapeutas que están conmigo en el día a día, que necesito pastillas y pincharme, porque me comprometí con Gremio. Ellos saben el esfuerzo que hice para que Gremio volviera a la Libertadores”.

“Acá (en Gremio) la gente me decía: ‘te quedas, jugas un partido, la Libertadores o dos partidos por mes’. No, yo no soy así, no le voy a mentir a la gente y no le voy a mentir a mi cuerpo”, agregó.

“Yo si me dedico, me dedico 100% al trabajo y por eso prefiero bajar la intensidad, ver a dónde puedo tomar la decisión, yo creo que me he ganado el derecho de dónde puedo ir con casi 37 años y la carrera que he hecho”, sostuvo.

Suárez jugará este miércoles en Gremio (21:30 horas) y permanecerá unos días más en Porto Alegre porque sus hijos terminan las clases, para luego comenzar unas vacaciones familiares y comenzar a definir dónde seguirá su carrera en 2024, un año que tiene la Copa América como uno de los principales atractivos y en el que el goleador histórico de la selección uruguaya, que volvió a la celeste citado por Marcelo Bielsa, seguramente quiera estar presente.