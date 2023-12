Luis Suárez y su paso "inolvidable" por Nacional: “Si me quedaba y no rendía iban a decir que estaba robando la plata”

Luego del gran domingo que vivió este lunes en Porto Alegre, en su último partido con Gremio de local en el Arena do Gremio, Luis Suárez habló este lunes sobre su despedida del equipo gaúcho (con el que le queda un partido de visitante), de su paso por Nacional y de la vuelta a la selección uruguaya.

El atacante, que este domingo habló en conferencia sobre su paso por Brasil, dijo que vivió un momento de “satisfacción y orgullo” por el cariño de los hinchas de Gremio, según señaló a 100% Deporte de radio Sport 890.

También destacó que con su actuación despejó las dudas que había sobre su estado sanitario, a los 36 años, para jugar el Brasileirao

“Como uruguayo y lo que soy me tengo que sentir orgulloso de lo que hice acá en Brasil”, dijo, sobre la gran campaña personal y de su equipo, con participación en 27 goles contando tantos y asistencias.

Su paso por Nacional: lo que dijo Luis Suárez

Suárez también habló de su pasaje por Nacional el año pasado, club al que volvió para jugar el Torneo Clausura y fue campeón del Uruguayo.

Federico Gutiérrez

Luis Suárez en Nacional

Consideró que fue oportuna su salida.

“Mis hijos se querían quedar en Nacional en diciembre. Me decían: ‘¿Papá, por qué no nos quedamos?’. Y les digo: ‘Sabés qué pasa, en el fútbol no tiene memoria la gente’”.

“Si yo me quedaba en Nacional después de los tres meses que pasé, divinos, espectacular, que fue algo inolvidable, que nadie se imaginaba de la forma en que empezó y la forma en que terminó, vos te quedas un año más en Nacional, no rendís lo que esperan y ya empiezan las críticas, que está robando la plata”.

Y hay muchos casos. El más reciente es el del Mota (Walter Gargano) que fue histórico lo que hizo en Peñarol y terminó de la forma en que terminó. Yo no quería irme así. Y menos del fútbol uruguayo”.

Instagram

Luis Suárez en Nacional

Tres pastillas y un pinchazo: los dolores de rodilla de Luis Suárez

Suárez contó las molestias que tiene en su rodilla, uno de los motivos por los que dejará el fútbol brasileño para jugar en una liga de menor desgaste.

Señaló que tiene un tratamiento diario por el que tiene que estar dos horas en la camilla, por lo que agradeció especialmente a la sanidad de Gremio.

"En la rodilla derecha lo que tengo una hiper extensión en la parte externa, no la puedo extender, esto es la cirugía que me hice en enero de 2020. Estaba trabajando y justo viene la pandemia, nos mandan a encerrar, y el último mes de los tres mese lo terminó haciendo yo, sin un fisio. De no pode extender la rodilla me queda la renguera”, señaló.

AFP

Suárez en Gremio

El delantero también contó que no tiene cartílago en su rodilla y eso le genera “un pinchazo constante”. “Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me tranca y no la puedo doblar".

“Yo el día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de la mañana y antes del partido me pincho. Así es como aguanto. En el día a día entreno con el dolorcito que estoy acostumbrado, pero si no tomo esos medicamentos no puedo jugar”, comentó.

Suárez señaló que por toda esa situación tiene que pensar en su futuro.

La vuelta a la selección uruguaya con Marcelo Bielsa

Luis Suárez también contó cómo fue su regreso a la selección uruguaya al ser convocado por Marcelo Bielsa para los recientes partidos de Eliminatorias 2026 de noviembre, luego de haber jugado el Mundial Qatar 2022.

Leonardo Carreño

Suárez con Bielsa

El delantero dijo que antes del mundial consideraba que con ese torneo se cerraba su ciclo en la celeste, pero tras la Copa del Mundo se fue "muy dolorido" y le quedó clavada una espina.

"En el primer y segundo partido podemos discutir que no tuvimos a la altura, pero en el tercero creo que estuvimos a la altura y no nos mercimos ir así. Me quedó esa espina", dijo sobre Qatar 2022.

Con respecto a la convocatoria de Bielsa dijo que no la imaginaba y la disfrutó "como un niño" en su primera vez.

Sobre su presencia en la selección uruguaya en 2024, dijo que "nunca se sabe" y que dependerá de varias cosas, tanto de lo que quiere Bielsa, como de su nivel y rendimiento, y los momentos.

“Él (Bielsa) sabe que soy un jugador que no tiene la intensidad que tienen los jóvenes hoy en día, pero sabe qué cosas puedo aportar en el grupo”, comentó.

“Las presiones como Darwin (Núñez), yo así no", dijo. "Es la realidad y uno tiene que aceptarlo", comentó.