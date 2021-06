¿Cómo tomás tus decisiones? Y una vuelta en bici

Permiso, hoy es día de Pícnic! y por eso te robo un ratito del este tiempo que parece volar, para compartir las cosas buenas de la vida y reflexionar, juntos, sobre temas que requieren algo más de paciencia que un titular. Esta semana he pensado bastante sobre la o las formas en que procesamos las decisiones, cómo decidimos tirarnos al agua a veces y otras tantas nos quedamos paralizados, aparentemente sin razón. Y en medio de estos pensamientos se me cruzó un mini documental que se filmó en Suecia. Son 16 minutos de tensión, casi como una película de suspenso, pero en verdad es tan solo (¿tan solo?) un video sobre la decisión de unas cuantas personas sobre si saltar o no de una plataforma a 10 metros de una piscina. Es maravilloso ver las reacciones, las idas y vueltas, los reproches y los saltos inesperados. Algo así como la vida misma; de alguna manera estamos muchas veces al borde de un precipicio, aunque casi nunca nos damos cuenta y no siempre hay agua debajo. No te pierdas a la mujer del minuto 7:06. La quiero mucho :)



Es un experimento sobre el comportamiento, en el que se le propuso a 67 personas que se tiraran como los clavadistas olímpicos, aunque sin tanto estilo. Para eso se les pagó 30 dólares pero lo importante a la hora de zambullirse o no, no fue el dinero sino la presión que significaba tener cámaras filmándolos, así como -en algunos casos- un acompañante.



¿Cómo tomamos nuestras decisiones difíciles? ¿Hasta qué punto somos independientes, nos dejamos llevar por el resto, somos “valientes” (un concepto subjetivo, si los hay) o complacientes? Esa duda enorme que nos carcome tantas veces se aplica a la hora de enfrentarnos a una piscina allá abajo o a un cambio de trabajo, de rutina, o de estilo de vida. “Superar nuestros impulsos más cautelosos con valentía es algo que une a toda la humanidad. Es algo que nos ha formado a lo largo de los siglos", dicen los investigadores. Ahora, más que nunca, necesitamos de esa valentía y de esa cautela a la hora de tomar decisiones para cuidarnos y cuidar a los que nos rodean, tal vez intentando recuperar por fin el sentido de comunidad. Ojalá podamos hacerlo. Soy Carina Novarese y te escucho si me escribís por acá.

Flores hermosas y tercas

Algunos de los productores nucleados en el Mercado de Flores

Hablando de valentía y comunidad, te recomiendo esta nota sobre los 22 floristas que resisten a duras penas pero con esperanza, en tiempos en que -erróneamente, desde mi punto de vista- las flores no son la prioridad. En un galpón en el barrio Goes, estos floricultores obstinados siguen peleando para que la oferta local de flores no dependa solo de la importación. Me encantó su historia y recordé cuánto me alegra poner un lindo ramos de flores en casa, sobre todo en días grises (de clima y de estado de ánimo). Están en el Mercado de Flores de Guadalupe 1525 y venden al por mayor y menor. Los voy a visitar y luego te cuento.

La picada

Una de las copias más valiosas de la Mona Lisa

Mona Lisa. ¿Por qué una Mona Lisa falsa puede valer más de 300 mil euros? Ya que es casi imposible valorar el precio de la original de Da Vinci, el mercado del arte no tiene problemas en negociar con las copias. La más famosa es la llamada Mona Lisa de Hekking, que recibe su nombre de quien fuera su dueño, el anticuario Raymond Hekking (1886-1977). Será subastada en estos días en Christie's París. Seguramente se venda a más de 300.000 euros, sobre todo si se consideran ventas previas de copias similares, como la que se vendió en Nueva York en marzo de 2019 por US$1.695.000.



Tren. The Underground Railroad es la nueva y muy buena serie que se puede ver en Amazon Prime, basada en el libro de Colson Whitehead ganador del Pulitzer. Es la historia ficticia y con toques de realismo mágico de un tren completo dedicado a asistir a esclavos en su escape, y en particular de la joven Cora, de Georgia. En la realidad, durante el siglo XIX existió una red de abolicionistas, rutas y casas seguras que ayudaron a los esclavos a obtener su libertad.



Estrellas. Cada tanto me da por mirar un rato largo al cielo. La astronomía es una asignatura pendiente en mi vida, en la que espero poder profundizar alguna vez. Mientras tanto, me asiste esta especie de mapa virtual de satélites y planetas que te dice cuáles podés ver en el lugar del mundo en el que estés, con hora exacta. Todo indica que mañana a eso de las 20.30 se verá la Estación Espacial Internacional desde mi casa.

Afiche del documental Pavarotti, sobre la vida del tenor italiano

El cineasta Ron Howard relata la vida delen este documental que se puede ver en HBO y en las plataformas online de los servicios locales de TV paga. Desde su infancia y juventud en Módena, sus inicios como cantante de ópera y las cualidades que lo llevaron a convertirse en una de las voces más destacadas de la música del siglo XX, la película también repasa sus romances. Otros estrenos de la semana.

La obra del MACA, en la Fundación Atchugarry



MACA. Vale la pena ver este adelanto de cómo va quedando, hermoso, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Americano (MACA) que se podrá visitar desde enero de 2022 en el predio esteño de la Fundación Pablo Atchugarry. Con diseño de Carlos Ott, el nuevo museo tendrá 5.000 metros cuadrados, cuatro salas de exhibiciones, un cine y una cafetería/restaurant. La estructura es de madera de eucaliptus grandis de Uruguay.



Colillas no. Bien por esta campaña que busca recolectar 1 millón de colillas de cigarrillos, esas que contaminan nuestras calles y parques, para transformarlas en un mural reciclado de colillas del mundo. Muchas empresas y diferentes grupos se están sumando y vamos por unas 300.000. Acá más información.



Cumple días. Hay sitios web para todo, incluso este que calcula cuántos días hace que naciste y te avisa por mail cuando llegás a números redondos. Yo estoy cerca de cumplir 18.500 días de vida, así que les voy avisando para que me hagan llegar sus buenos deseos.

Una de las imágenes ganadoras del certamen Big Picture

Si te gustan las fotos de naturaleza, mirá las imágenes de los ganadores del concurso Big Picture. ¿Te acordás de los horribles incendios de Australia y lo que pasó con los canguros y el resto de la fauna y flora?Lucianoy Florenciason los músicos seleccionados para participar de laLa presentación de ambos artistas se podrá ver el domingo 20 desde las 16 horas en las páginas de Facebook de las Alianzas Francesas participantes y en el canal de YouTube "Alliances Sonores" . Serán seis horas de música, con la participación de artistas de más de 30 países.. Si te gusta comer y beber rico, estas apps seleccionadas por Mandy Barrios te servirán para elegir mejor o encontrar nuevas ideas. Uso mucho Vivino, que detecta cada vez más vinos uruguayos.La Banda Sinfónica de Montevideo estrenó podcast y cada viernes hay un nuevo capítulo en el que se cuenta la historia de compositores nacionales como Tomás Giribaldi, Eduardo Fabini, Guido Santórsola y Jaurés Lamarque Pons, y de sus obras.de Eduardo Fabini es muy bueno.

Yoga, de Emmanuel Carrere, último ganador del Premio Princesa de Asturias

El francésganó el premio Princesa de Asturias de las Letras por "una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que", según señaló el jurado. Estoy leyendo, su último libro, que ha sido descrito atinadamente como “intenso”, una mezcla de lo que le pasó en la vida real con su intención de escribir un libro sobre yoga y meditación. Hay mucho de espiritualidad pero también mucho sobre sus fantasmas personales, incluyendo unaen la que cayó luego de divorciarse de la periodista Hélene Devynck. Aquí libros recomendados por los periodistas de El Observador. . Hoy les regalo esta hermosura de la brasileña Gal Costa con el uruguayo Jorge Drexler. Negro amor.

Una de las habitaciones del hotel instalado en el Palacio de Versalles

. Si sos fanático de la historia y en particular de lay de María Antonieta, este hotel es para vos . Le grand controle abrió sus puertas este mes, tiene un menú inspirado en la corte del rey Luis XIV y permite a sus huéspedes acceso exclusivo a algunos de los rincones históricos del palacio. ¿Cuánto cuesta? . Se vienen losy más vale que sepas que soy una fanática de todo lo que pase allí, salvo fútbol, porque de eso sobra. En particular soy capaz de mirar una competencia de gimnasia o de nado sincronizado a cualquier hora del día. Por eso el algoritmo de YouTube ya comenzó a alimentarme con lo que sabe que me gusta, el muy taimado, y así descubr í este video donde se ve todo lo que hay que hacer para que las nadadoras parecezcan livianas y voladoras sobre el agua , algo así como la otra cara del nado sincronizado.

Vinos entre lavandas de Canelones

Los recomendados de Bodegas Pizzorno

A media hora de Montevideo, en el Canelones cercano y profundo, está la Bodega Pizzorno, un establecimiento histórico que evolucionó al ritmo de tres generaciones. Desde 1911 se dedican a producir vino, primero de mesa y desde hace al menos 30 años refinando los sentidos y la puntería para desarrollar vinos finos que ya se exportan a 12 destinos. Van desde blancos jóvenes hasta el Primo, que lleva cuatro años de reposo en barricas y combina con éxito cuatro cepas: Tannat, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Malbec.



La visita a la bodega y degustación es el primer recomendado que les hago, no solo para ver la naturaleza pintada de viñas y lavandas, sino porque los guías son verdaderos expertos que recorren la historia del vino y de la forma de hacer vino en Uruguay y en el mundo. Luego vale la pena probar el menú maridado con vinos, con buen nivel culinario, al que en junio se suma el menú especial de cordero, acompañado de los vinos premium de la bodega. La tercer recomendación tiene que ver con la posada, cuatro habitaciones -algunas dan directo a los viñedos- que son LA salvación si lo que querés es pasar un día tranquilo de mucho vino sin tener que manejar. Hay planes diversos con comidas incluidas y los precios son muy convenientes.



Hay que probar:

-Tannat Maceración carbónica: se aplica una antigua técnica de vinificación sin el estrujado y despalillado de las uvas, lo que resulta en un vino más suave pero sin perder las notas del Tannat.

-Los blancos Don Próspero: vinos jóvenes ideales para el aperitivo, Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon.

-Primo. El que se compra ahora fue cosechado en 2015 con selección de racimos cosechados a mano.

¿Cómo liberar tu bicicleta?

Este proyecto me parece un éxito, porque andar en bici nos pone en contacto con la naturaleza y sobre todo nos regala esa sensación de libertad absoluta, incluso a pesar del tráfico montevideano y de los que no respetan las ciclovías. Liberá tu bicicleta se llama esta movida que desde 2013 se dedica a reparar (y a enseñar a hacerlo) bicicletas que sus dueños originales ya no usan y deciden donar a alguien que la necesite. Cada año se arreglan y entregan entre 150 y 200 bicis, pero con la pandemia se disparó la demanda. “Hemos recibido algunos mensajes muy duros, muy extremos. Y no podemos darles bicicletas a todos. Tenemos una lista de 500 personas esperando”, dice Bruno, uno de sus integrantes. A ver si por ahí tenés una bici para donar.

The end

Hay mucho para leer, mucho para curiosear y mucho para saborear. De tus decisiones depende que lo aproveches. Con este poema de Walt Whitman, me despido y te deseo una buena semana.



“Nunca hubo mayor inicio que ahora,

Ni mayor juventud o vejez que ahora,

Y nunca habrá mayor perfección que ahora,

Ni más cielo ni más infierno que ahora”.