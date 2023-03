Con clima de campaña y el Herrerismo a flor de piel: así asumió Andújar la presidencia de Diputados

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, iba camino a la salida cuando se cruzó con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, rodeado de periodistas y micrófonos, a punto de iniciar la rueda de prensa.

–¡Yamandú! –lo llamó el jerarca blanco con una sonrisa, –no te precipites.

–El que se precipita... –soltó Orsi, sin completar el viejo latiguillo batllista ("el que se precipita se precipita"), del que suelen valerse los cantados candidatos para evadir públicamente las referencias electorales.

Delgado siguió su paso, el intendente dio sus declaraciones y a un costado aguardaba a su turno con los medios la otra aspirante a candidata del Partido Nacional.

–Entra a la cancha Laura Raffo –la saludó Orsi al terminar.

–Sale uno y entra el otro –devolvió la economista.

Pocos minutos antes, a tan solo unos metros el diputado blanco Sebastián Andújar había asumido la presidencia de la Cámara de Representantes, arropado por los elogios, las exaltaciones al Herrerismo –sector del que es parte– y las reverencias a su departamento, Canelones.

"Para nosotros no es un año cualquiera", recordó a su turno el herrerista Juan Martín Rodríguez. "En un año en el que conmemoramos los 150 años de Luis Alberto de Herrera, un herrerista vuelve a la presidencia de la Cámara. Un herrerista como Martín Sturla, Luis Alberto Heber, como Jaime Mario Trobo, Gustavo Penadés. No tenemos ninguna duda que Sebastián Andújar dejará la vara muy alta", repasó, antes de cerrar: "¡Salud y Herrerismo!".

Foto: Leonardo Carreño.

Sebastián Andújar asumió como presidente de la Cámara de Representantes

Alfonso Lereté, coterráneo de Andújar pero de la lista blanca adversaria, lo sacó a relucir –no sin recordar el camino compartido–: "Para Sebastián el deseo de éxito y se lo desea el que representa a la lista 400, la que vio nacer al actual presidente de la República (Luis Lacalle Pou). Esta lista te desea lo mejor".

Un tras otro, el culto herrerista siguió apareciendo en variados episodios de la tarde: el agradecimiento especial de Andújar al exmandatario Luis Lacalle Herrera, la cita textual al discurso que desde ese mismo lugar, 22 años atrás, hizo su "compañero de sector y amigo" Gustavo Penadés.

–Esto para mí es una foto histórica, es un honor –dijo Lacalle Herrera cuando posó ante las cámaras entre el diputado Andújar y su padre José, exintendente de Canelones.

–Esto es bien herrerista –volvió a celebrar el viejo mandatario, con un marcado énfasis en las "R".

El distendido intercambio fue después de la proclamación, en una sala contigua a la que se apartaron los tres junto a Orsi, el exintendente Marcos Carámbula y el hijo del difunto jefe comunal Tabaré Hackenbruch, de igual nombre y actual subsecretario de Vivienda. Los cuatro dirigentes canarios habían seguido el discurso desde el mismo palco, a la izquierda de un recién proclamado Sebastián Andújar.

Desde allí recibieron los saludos de todas las tiendas políticas, pero el simbolismo tampoco estuvo ajeno al tinte electoral.

Nicolás Viera, del MPP, que en su discurso elogió a Andújar por ser un "herrerista sui géneris, un herrerista progresista", levantó la mirada a ese palco: "Hoy tenemos la presencia del presidente de la República y la del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que ojalá sea presidente de la República", dijo entre risas.

El blanco Álvaro Dastugue recogió el guante en el turno siguiente, cuando entre los saludos protocolares mencionó a Álvaro Delgado: "Por no quedar atrás de mi colega de Colonia (Nicolás Viera), muchos deseamos que él sea el próximo presidente de la República".

Foto: Leonardo Carreño.

En la tarde del miércoles 1° de marzo, Andújar se llevó los aplausos. El diputado herrerista adelantó algunos ejes de su gestión, entre los que se incluye la necesidad de potenciar visibilidad de la Cámara: "Estimados colegas, esta casa trabaja y trabaja mucho, pero lamentablemente pasa desapercibido", señaló, llamando a "relanzar la imagen del Parlamento, innovar en calidad y cantidad", "animarse a mostrar más".

Andújar también habló de "no ser otra generación que mira para el costado", llamó a "comprender mejor las causas comunes", y apuntó contra la grieta: "La polarización extrema que se está dando en los últimos tiempos no conduce a nada bueno. Mucho menos faltar el respeto, degradar al otro y banalizar la actividad. No deberíamos seguir confundiendo la pasión con el agravio. Es preferible un adjetivo menos y un concepto más", dijo.

A un costado, la senadora blanca Graciela Bianchi giró la cabeza e hizo una mueca.