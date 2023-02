Sebastián Andújar: decir “no es momento de hablar de candidaturas” es “un discurso hipócrita” 

El próximo 1° de marzo, el legislador blanco Sebastián Andújar asumirá como nuevo presidente de la Cámara de Diputados y tendrá doce meses por delante para intentar darle su impronta a un cargo rotativo. La innovación tecnológica, un mayor acercamiento con la ciudadanía e impulsar proyectos que vienen trancados están entre sus prioridades. Asegura que intentará transmitir en streaming las comisiones parlamentarias y que en marzo se estará utilizando el voto electrónico para algunas votaciones de la cámara baja.

Pero el diputado herrerista también habló de la interna nacionalista y dijo que decir que “no es momento de hablar de candidaturas” es un “discurso hipócrita”, que Raffo representa la “continuidad con cambio” y Delgado no y que en las elecciones internas solo están en juego las candidaturas y no el liderazgo del partido que le pertenece a Luis Lacalle Pou. A continuación un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Cuáles van a ser las prioridades como presidente de la Cámara de Diputados?

Son 12 meses. A quien le toque ocupar el cargo no puede pretender ser refundacionalista. Lo principal es cumplir con el objeto innato que tiene esta institución que es permitir legislar y controlar y eso es lo principal: tratar de cumplir con ese mandato y evaluar cuando pasen los 12 meses si se hizo de la mejor manera.

Pero, ¿cuál va a ser la impronta de Sebastián Andújar?

Yo no soy un legislador con tecnicismo jurídicos y más metido en la generación de leyes. La impronta va a estar en un Parlamento mucho más comunicativo, accesible, igualitario y diverso. Que haya una mejora entre lo que interpreta la sociedad de nosotros y lo que nosotros interpretamos de la sociedad. Entre los representantes y los representados. Voy a apostar mucho a la innovación, a la tecnología, para lograr esa fluidez en esa comunicación.

¿Hay algún proyecto en concreto para eso?

Sí, creo que hay que mejorar sustancialmente y vamos a trabajar mucho en lo que es el acceso a través de internet, en todo lo que son los medios electrónicos, la creación de un App, ampliar el contenido que tiene la comunicación parlamentaria a través del streaming. Poder anexar y agregar otras circunstancias más allá de la transmisión de una sesión, poder expandirlo a las comisiones, generar más contenidos, más participaciones de los legisladores, buscar que la fluidez entre el Parlamento y la gente sea mayor y de mejor calidad.

¿Se van a transmitir las comisiones?

Estamos pensando en tratar de lograr los consensos para poder hacerlo aunque sea en aquellos temas que son más intensos en su tratamiento como rendiciones de cuentas, leyes de presupuesto o comisiones especiales como sucede con la seguridad social o en su momento con la LUC. Sería muy interesante que la gente, no por una cuestión de transparencia solamente, pueda acceder a lo que es el debate político y el rol que cumple cada uno.

Como presidente, ¿hay algún proyecto que tenga la cámara que entiende que debe ser priorizado?

Ahí tenemos por un lado las iniciativas que son del Poder Ejecutivo, que en este gobierno en particular han sido mayores a las iniciativas que han surgido del Parlamento o han sido las más notorias, que tienen una prioridad porque es parte del proceso de gobernar y por otro fomentar esa usina de creación de leyes en búsqueda de tratar de solucionar las necesidades que tiene nuestro pueblo.

Atrás de cada ley hay una necesidad. Alguna puede ser más urgente, alguna menos pero lo importante es poder atenderla. Hay que buscar motivar internamente la iniciativa legislativa y cuidar y darle trámite lo que es de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todos sabemos que tenemos la reforma de la seguridad social, que es un objetivo que tiene que ser antes del 31 de marzo su aprobación, realizar buen trabajo en todas las comisiones y preparar un buen tratamiento de Rendición de Cuentas que, desde el punto constitucional, es la última, la que nos permite echar el resto como gobierno y lograr finalizar un buen proceso de transformaciones.

La cámara tiene varios proyectos que están trancados desde hace tiempo como la ley de medios, tenencia compartida...

Tenemos dos situaciones. La primera es lo que la cámara tiene pendiente, que voy a tratar de interceder para intentar construir esos consensos para que esos proyectos se puedan aprobar, y, por otro lado, está pasando que hay invertido mucho tiempo y trabajo de los legisladores en proyectos que se han aprobado, que han sido muy discutidos pero que el Senado hoy no los ha tratado. Voy a interceder o crear un ámbito de diálogo para que se puedan aprobar: cuidados paliativos, eutanasia, fuegos artificiales, que no es solo fuegos artificiales, internación voluntaria de adictos. Trabajamos mucho, debatimos mucho, son temas de alta sensibilidad, generó opinión pública y hoy están literalmente en un cajón en la Cámara de Senadores.

¿Por qué están en un cajón?

El régimen bicameral genera esa situación. La Cámara de Senadores entenderá que son ellos los que tienen que interpretar qué es urgente y qué no y darle el orden que ellos entienden que se le tiene que dar. Lo que no puede suceder es que queden en el camino. En principio, quizás no han tenido el tiempo suficiente para tratarlos. Eso es lo que quiero pensar.

Y respecto a los proyectos que están trancados en Diputados

Hay que construir, tender puentes y se tiene que avanzar. Porque son compromisos electorales y en los que se ha trabajado mucho. No estaría bien y no sería bueno que la cámara no los apruebe.

Cabildo Abierto ha planteado diferencias con la reforma de la seguridad social ¿Qué están dispuestos a negociar?

Todo aquello que nos haga mejores y que repercuta favorablemente en la sociedad, todo aquel aporte que camine en ese sentido tendría que ser estudiado. El tema es qué es viable y qué no. Una cosa es querer y otra cosa es poder y nosotros tenemos que discernir. A Cabildo lo conocemos desde que conformamos la coalición, tiene esa impronta, te diría es coherente porque siempre lo ha manifestado de esa forma y en política la coherencia genera el respeto que corresponde. Hay que escuchar cuáles son las propuestas y si pueden repercutir favorablemente o no. Vamos a llegar a un acuerdo.

¿Ya ha habido algún acercamiento?

Hemos conversado en estos días y están conversando los legisladores que integran la comisión. Yo he participado de alguna charla personal con legisladores de Cabildo. Primero, hay que avanzar en la propuesta y dejar de lado la protesta. Empezamos al revés, empezamos protestando y diciendo lo que no nos gusta y lo que no vamos a hacer y en cambio no hemos propuesto. Venimos dialogando y espero que prontamente Cabildo haga los planteamientos que tiene que hacer para que sean analizados.

Uno de los temas que siempre aparece con las presidencias, y que el último presidente le dio bastante impulso, es el voto electrónico, incluso hubo pruebas en diciembre ¿Se va a seguir avanzando?

Sí, hay tres propuestas muy interesantes que hizo el diputado Ope Pasquet que nosotros las vamos a continuar. Una es el voto electrónico que ya se hizo la prueba, estoy convencido de que tenemos que caminar ese rumbo. Será gradual o como más cómodo le resulte a los legisladores pero se va a hacer. Lo otro es la corrección de las leyes. Ya se seleccionaron correctores legislativos y van a empezar en marzo. Y la evaluación de la aplicación de leyes que me parece que súper interesante poder evaluar si las leyes se aplican o si se están llevando adelante con el espíritu por el cual se crearon. El convenio con la Udelar esta pronto para firmarse.

¿Es factible que el voto electrónico quede activo este año?

Sí. Ya está pronto, se probó, funciona bien. Se va a ir mejorando por temas de software y tecnología porque a su vez se van a cambiar las pantallas que están en el hemiciclo para que tenga mayor nitidez, porque va a aparecer el mapeo de quiénes votan y quiénes no. Considero que hasta mismo en marzo estemos votando cosas con el voto electrónico.

¿La evaluación de aplicación de leyes cómo va a funcionar?

Estudiantes de la Udelar se van a instalar en los juzgados a hacer un estudio pormenorizado de la aplicación de la ley. La primera con la que se va a empezar a trabajar es violencia de género. Queremos saber si el espíritu con el que se hizo la ley es como se está aplicando y si realmente quienes la tienen que aplicar entienden que está bien redactada y que sea eficiente.

Te saco un poco del Parlamento y voy a la política partidaria. ¿Cuál es la situación hoy del Herrerismo y la candidatura de Laura Raffo?

Estamos en un proceso de construcción. Primero de un espacio de confluencia política que no se cierre solo al Herrerismo, sino que es mucho más amplio. Dentro del Partido Nacional y también con expectativas de fuera del Partido Nacional. Esa construcción nos tiene muy motivados. Por las condiciones personales, sus aptitudes, Laura puede ser una gran candidata. Le puede dar mucha salud electoral al Partido Nacional en una competencia interna, mucha salud a la coalición y también colmar las expectativas de una sociedad que pretende que haya una continuidad con cambio y es lo que en este momento a priori Laura está ofreciendo: continuidad con cambio.

¿Algo que Delgado no podría ofrecer?

La diferencia es cuando formás parte del cerno o no. Es muy difícil atribuirle cambio cuando sos parte del núcleo duro del Poder Ejecutivo hoy. El cambio también va en la impronta de las personas, del ser político y Laura nos puede ofrecer eso tranquilamente. Sobre todo por sus aptitudes que son muy buenas.

¿Con quiénes están conversando para forma ese espacio más amplio?

Con los compañeros de partido. El menú electoral le hace muy bien al partido, le genera mucha salud. Lo que estamos haciendo hoy es hablar más de política que lo que veníamos hablando. Algunos entienden que no es momento de hablar de candidaturas, de procesos electorales, yo en lo personal encuentro ese discurso hipócrita, literalmente, porque no es correcto porque en definitiva estás diciendo algo que no estás haciendo. Estamos hablando de candidaturas, estamos hablando de procesos electorales y eso te genera una charla política permanente. Lo que no debemos hacer es perjudicar la gestión de gobierno "electoralizándolo". Hay mucha gente, muy importante, que va a participar del proceso electoral y que tiene responsabilidad ejecutiva.

¿Pero hay alguno cerca de llegar a un acuerdo?

Hay actores políticos con los que estamos más cerca, porque quizás las charlas se dieron antes o se han profundizado mucho más. Con otros compañeros quizás en un proceso anterior porque son más recientes. Este proceso de construcción está generando simpatía dentro del partido y eso lo podemos percibir. ¿Nombres? Todos los sectores. Más que nunca va a ser una elección donde lo conceptual, el paradigma de lo que es Herrerismo, Wilsonismo, va a quedar de lado. Acá la mixtura va a ser lo que predomine, va a ser lo común.

¿Hay algún acuerdo cerrado?

Todavía no. Vamos a ir anunciando. Primero están los acuerdos políticos y luego los electorales. Estamos en la etapa de acuerdos políticos.

¿Y cuándo es el momento ideal para que las personas que están en cargos de gobierno se metan en campaña?

Queremos gobernar en la excelencia y para eso hay que estar hasta el 1° de marzo de 2025, porque consideramos que los mejores son los que lo están haciendo. Pero el proceso electoral te implica que en algún momento hay que despojarse. Quizás a mitad de este año los que entienden que tienen que correr la carrera electoral deben abandonar su puesto para pasar a la trinchera. No es una situación fácil de manejar y tampoco sería lo lógico que se manejara de forma híbrida. Pero no son decisiones que yo pueda tomar.

¿Cuál es el escenario ideal para la interna? ¿Una polarización entre dos candidatos o varias candidaturas?

La experiencia nos dice que la polarización se impone. Esperemos que eso no suceda. Lo que sí es claro que el partido no tiene por delante la elección de un liderazgo. El liderazgo ya está, ya existe y por bastante tiempo y es de Lacalle Pou. Y es transversal a todo el partido. La carrera es por los candidatos. Entonces, es una elección distinta. La multiplicidad ayudaría a que sea más legítimo.

¿No es necesario también un nuevo liderazgo?

Son las condiciones con las que hoy tenemos que convivir. En algún momento no lo teníamos y lo tuvimos que salir a buscar. Ahora lo tenemos. Tenemos que ser honestos desde el punto de vista intelectual de que el partido tiene un liderazgo y justamente hoy está ocupando la Presidencia.