Con el control de cambios renacen el dólar blue, los coleros y el puré

Dólar Banco Nación 59, dólar blue 64. Volvió el puré, como se llama en la jerga cuevera a comprar en el oficial y venderlos en el paralelo, con una brecha de casi 10%.

Según detallan en el ambiente de la "rúcula", como se le dice al billete verde, estos son los problemas estructurales del mercado de cambio paralelo: no hay dólares de capital trabajo como previo a 2017, ya que el blanqueo hizo estragos. No hay cambistas de peso, pero sí tradicionales. No hay una cantidad de cuevas y dealers para abastecer demanda en la cantidad necesaria.

“Los coleros vuelven al mercado de cambio, lo que acelera la perdida de reservas. Los cambistas van a darle capital trabajo a los coleros para que compren con su DNI y luego se lo traigan a ellos a cambio de una comisión de espera en la cola de la casa de cambio o bancos”, advierten un mesadinerista que atiende a ambos lados del mostrador, tanto en el de color blanco como en el negro.

“El que regentea los coleros te cobra la mitad de la diferencia entre el blue y el blanco. O sea si está 59 y 64, te cobran 61,50 y a los presta DNI les pagan un fijo de 500”, cuenta alguien que los conoce de cerca.

Y agregó: “La brecha cambiaria que nacerá a partir de ahora contará con una demanda extraordinaria por parte de un público sin dinero para hacerlo, pero a quien se le dará el dinero para comprar dólares a cuenta de los cambistas, para así poder abastecer el mercado. Así la brecha se contiene,si esto se restringe la brecha será muy alta en el paralelo".

AFP

El colero se notará cuando se vea la cantidad de gente que compra divisas: en la estadística de BCRA se disparará ese tipo personas físicas. “Esto puede ayudar a contenerla brecha, el problema es si ocurre algo con el dólar contado con liqui o dólar MEP, eso sería grave porque todo se concentraría en el blue”, conjeturan desde otra entidad.

La súperdemanda de personas físicas por el arbitraje puede llegar a provocar que en el verano se imponga como requisito las medidas tradicionales de ser asalariado y demostrar ingreso.

Un cuevero rememora que, a diferencia de 2011, el cepo kirchnerista fue lento, empezó en 2010 y se aceleró en el verano de 2011-2012: “No había blanqueo y teníamos mucho cash por el trabajo de empresas y personas físicas en negro, hoy eso está todo blanqueado dentro del sistema. La gente creyó en Mauricio Macri y blanqueó, y eso quitó capital de trabajo a las cuevas”.

Por lo pronto, habrá que ver qué pesa más:si los coleros que pueden dar liquidez aportando billetes o la demanda y el miedo.

El mensaje del ministro de Hacienda

"Son medidas para evitar males mayores". El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, habló de las medidas de control de cambio anunciadas ayer, luego de la reunión de Gabinete, y ya con el mercado abierto y un dólar que se muestra a 59 pesos argentinos, bastante más abajo de los 62 que en promedio que había mostrado el viernes pasado.

Lacunza aseveró que "los ahorros de los argentinos están absolutamente disponibles" y que "cada uno puede hacer lo que quiera con lo que tenga en su casa, en el banco o en el exterior y eso es intocable".

El funcionario reconoció que el control de cambios es "una medida incómoda", aunque aseguró que "necesaria".

Y en ese mismo sentido puntualizó que "van a funcionar bien". Al ser consultado sobre si habían hablado con la oposición, el ministro de Hacienda confirmó que estaban abiertos al diálogo y que habían hablado con la oposición. Sin embargo, advirtió que esto no es "un cogobierno". "Hay una relación de respeto pero no hay un cogobierno", aseguró.

Sobre el próximo desembolso del FMI, el ministro bajó el tono a la ansiedad y a la especulación al indicar que la Argentina venía cumpliendo con todas sus obligaciones, y que de todas maneras no se podía esperar ese desembolso hasta por lo menos el próximo 15 de septiembre.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que las nuevas medidas de control cambiario se tomaron"para evitar el aumento de la pobreza" y que el gobierno trabaja "para cumplir con el cuidado de los argentinos".

En otro orden de cosas, el funcionario nacional dijo que se encuentra "sereno, tranquilo".

Fuente: El Cronista/RIPE