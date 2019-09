Los cinco datos clave del mercado argentino tras el cepo al dólar

El gobierno sorprendió este domingo al imponer por decreto una serie de restricciones cambiarias con el objetivo de intentar frenar la escalada del precio del dólar y la fuga de divisas después de tres semanas de severas turbulencias financieras. El dólar minorista sumaba 2 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA) y se vendía a 63, tras cerrar a 61 el pasado viernes.

Sin embargo, el billete llegaba a ofrecerse hasta a 65 en bancos privados aunque algunas operaciones no podían realizarse por home banking debido a que las entidades se veían obligadas a adecuar sus sistemas por las nuevas medidas.

En el mercado mayorista del MULC el billete comenzaba la rueda en los 59, 51 centavos por debajo del cierre del pasado viernes. El peso argentino se apreciaba así poco más del 4,85% en un día con poco movimiento para las moneda emergentes por falta de operaciones en Wall Street por el feriado del Día del Trabajo.

Cuáles fueron las medidas anunciadas ayer:

Tope : las personas físicas tendrán margen de adquirir US$ 10.000 por mes.

: las personas físicas tendrán margen de adquirir US$ 10.000 por mes. Depósitos : no habrá restricciones para aquellos que quieran retirar sus fondos.

: no habrá restricciones para aquellos que quieran retirar sus fondos. Exportadores : ahora tendrán plazo para liquidar divisas entre 5 y 180 días.

: ahora tendrán plazo para liquidar divisas entre 5 y 180 días. Empresas : no podrán atesorar, pero sí pagar al exterior deudas e importaciones.

: no podrán atesorar, pero sí pagar al exterior deudas e importaciones. Afip: permitirán cancelar obligaciones previsionales con bonos reperfilados.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza "al detalle" las medidas anunciadas ayer por Argentina, cuyo Gobierno decretó restricciones cambiarias para intentar frenar la escalada del dólar frente al peso y la fuga de divisas.

Lacunza

El ministro de Hacienda y Energía aseguró anoche que el gobierno no ve problemas de estabilidad macroeconómica en caso de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspenda o postergue el desembolso de los US$ 5.420 millones comprometidos en el acuerdo stand by, que deberían llegar a fines de este mes o comienzos de octubre. "No pasa nada", aseveró.

Al término de un domingo en el que se instauraron medidas para contener la acelerada sangría de dólares, Lacunza tituló como "control de capitales" y "control a la dolarización" el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 609/2019, publicado en un inédito Boletín Oficial del domingo.

Lacunza declaró en el programa Periodismo Para Todos que el gobierno sabe que debió tomar medidas "antipáticas" e "incómodas", "pero si no las hacíamos y el dólar subía descontroladamente sin motivos, las consecuencias serían peores: más inflación y más pobreza".

Minutos después, en Debo decir, el ministro caracterizó a la medida como "transitoria".

Por otro lado, el funcionario, que asumió hace dos semanas, reconoció que a partir de este lunes reaparecerá un tipo de cambio paralelo, "pero eso es economía informal y no tiene por qué trasladarse a precios".

De la misma forma, ante la pregunta acerca de un corralito, el ministro descartó la posibilidad, y aprovechó para diferenciar este control de cambios del que implementó el gobierno de Cristina Kirchner a fines de 2011.

"Esto es para controlar la demanda especulativa; va a haber que pedir autorización al Banco Central, pero no va a ser nada discrecional como antes", definió. Lacunza también descartó el riesgo de hiperinflación que pronostican algunos economistas desde meses atrás. "La inflación va a subir un escalón", dijo, de todas maneras.

Por último, admitió que "éste no es el puerto que soñamos o al que imaginamos llegar y deberíamos revisar las causas de por qué no llegamos".

Bancos con horario extendido

Los bancos operarán hoy normalmente, los clientes podrán retirar o depositar la cantidad de dinero que deseen y comprar hasta US$ 10.000, al tiempo que extenderán la atención al público hasta las 17. No habrá feriado bancario. Fuentes del Banco Central (BCRA) explicaron que en las entidades ningún cliente "estará limitado para extraer dólares de sus cuentas", ya sean personas o empresas.

El titular del BCRA, Guido Sandleris, llamó ayer a una reunión con banqueros para poder analizar conjuntamente y en detalle las medidas que hoy implementará el gobierno de Mauricio Macri. La convocatoria del funcionario apuntó a si los bancos podrán extender sin problema el horario de atención por un mes hasta las 17 (actualmente es de 10 a 15) y cómo se aplicarán las restricciones de compra de dólares.

El gobierno quiso fijar las bases de esta medida antes de que abran los mercados para evitar inconvenientes con el tipo de cambio durante la jornada y, además, llevar tranquilidad al ahorrista sobre su dinero.

Esta mañana, el titular de ABA, Claudio Cesario, aclaró que la opción de extender horario surge porque de las elecciones PASO para acá cada vez es mayor la cantidad de personas que circulan por las sucursales lo que hace que ya esté extendido en la práctica.

"Los depósitos son de la gente y los deja o los retira cuando quiere", aseguró.

FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que se encuentra “analizando los detalles” de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno respecto al control de cambios que comenzará a regular el Banco Central con el fin de llevar estabilidad a la compleja situación financiera que atraviesa la Argentina.

El FMI analiza "al detalle" las medidas anunciadas ayer por el gobierno que decretó restricciones cambiarias para intentar frenar la escalada del precio del dólar y la fuga de divisas. "Las autoridades argentinas han anunciado medidas de gestión de flujo de capitales con el objetivo de proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorradores.

El personal del FMI está analizando los detalles de las medidas", dijo un portavoz del organismo en un comunicado. La fuente del FMI agregó que su personal seguirá en "estrecho contacto" con las autoridades en el próximo periodo y reiteró que el Fondo continuará al lado de Argentina durante "estos tiempos desafiantes". Mercados, sin la referencia de estados Unidos Las plazas del mundo se moverán hoy sin la principal referencia que resulta el mercado de Estados Unidos. El país del norte festeja el Día del Trabajo.

Boletín Oficial

Con una celeridad poco habitual, ayer mismo quedó plasmado en las páginas del Boletín Oficial publicó un decreto con la firma del presidente argentino, Mauricio Macri, con lo que las medidas entran en vigor hoy, cuando se retomen las operaciones financieras en el país.

El decreto establece que hasta el 31 de diciembre los exportadores de bienes y servicios deberán ingresar en el país las divisas y/o negociarlas en el mercado de cambios "en las condiciones y plazos que establezca" el Banco Central argentino. Fuentes oficiales precisaron que los exportadores tendrán que vender en el mercado local las divisas producto de sus exportaciones dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque.

Según aclararon, no hay restricciones para la importación, pero las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.

Por otra parte, el decreto establece que el Banco Central determinará los casos en que las compras de divisas en el mercado de cambios y las transferencias al exterior requerirán autorización previa. El gobierno adoptó estas medidas tras el "agosto negro" en los mercados desatado después de que en las primarias del 11 de agosto el peronista Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, lograra el 47,78 % de los votos, muy lejos del 31,79 % obtenido por Macri. Además de afectar severamente a bonos públicos y acciones, el pánico entre los inversores hizo saltar un 35,8 % el precio del dólar en la plaza local en agosto.

El Cronista/RIPE