¿Qué destinos prefieren los uruguayos para las vacaciones de setiembre?

Desde mediados de setiembre e incluso antes, son cientos los uruguayos que harán un alto en sus actividades y aprovecharán para cargar baterías antes de encarar la recta final del año. Estados Unidos, Brasil y el Caribe están entre los destinos preferidos para las tradicionales vacaciones de primavera.

En diálogo con El Observador, el director de Hiper Viajes, Fernando Riva señaló que en el caso de su empresa ya se vendió prácticamente la totalidad de los paquetes disponibles para esas fechas a un ritmo “bastante rápido” e incluso mejor que lo registrado en lo que va de esta temporada.

Uno de los destinos más comercializados ha sido Miami-Orlando en Estados Unidos. También hubo buena demanda por destinos de sol y playa en el Caribe. Y dentro de la región las preferencias apuntan mayormente al nordeste de Brasil, y en menor medida a Bariloche en Argentina.

Por ejemplo, la opción de Miami y Orlando va desde unos US$ 1.700 a US$ 2000 por persona en plan familiar (dos adultos y dos niños) en Hiper Viajes. Esto incluye pasaje aéreo, alojamiento de siete noches en Orlando y dos noches en Miami Beach, más alquiler de auto para toda la estadía.

En relación al precio de los tiquet aéreos el ejecutivo indicó que en general los valores se han mantenido sin grandes cambios. Este año se observaron abaratamientos importantes en los pasajes aéreos, pero durante baja temporada.

Nordeste brasileño

Entre las playas preferidas del nordeste brasileño están las de Salvador y Recife, por ejemplo. Un paquete para Salvador de Bahía se consigue desde US$ 780 por pasajero en base doble con salidas desde el 11 de setiembre. Esto incluye aéreo, ocho noches de alojamiento, traslado al aeropuerto y hotel, y city tour, según promociona la agencia Jetmar.

Otras de las alternativas elegidas habitualmente es viajar a distintas ciudades de Brasil en ómnibus. Por ejemplo, la empresa Jotacé vende excursiones con destino a Florianópolis que parten el 15 de setiembre y cuyo precio ronda los US$ 380 en base doble. Incluye cinco noches de alojamiento con desayuno buffet, city tour y tour de playas.

Argentina

Para vacaciones de setiembre la empresa Abtour Viajes vende un paquete a Bariloche por 9 días desde US$ 576 en base doble. Incluye traslado en bus, seis noches de alojamiento con desayuno o media pensión y paseos por la zona, por ejemplo.

Otros destinos muy promocionados para esta fecha son el norte argentino, Córdoba y Mendoza. Además, para los uruguayos la tradicional “escapada” a Buenos Aires no deja de ser una buena ocasión para pasear, disfrutar de la gastronomía, buscar precios, hacer compras e incluso quedarse unos días aprovechando el tipo de cambio favorable. En este último caso un paquete de cinco días con visita a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temaikén se consigue en la franja de US$ 300, por ejemplo.

Por otro lado, entre quienes optan por el Caribe, destinos como Cancún y Punta Cana siempre están entre los primeros lugares. Los paquetes all inclusive se comercializan en distintas modalidades y a valores que van en la franja de US$ 1.300 a US$ 2.300 por persona para estadías de una semana, según promocionan distintas empresas del rubro.

Las opciones mencionadas en esta nota son solo ejemplos de la oferta disponible, que es amplia en destinos, precios y formas de pago.

Mejora en poder de compra

En general julio y agosto fueron meses de recuperación del poder de compra en los principales destinos que eligen los uruguayos cuando salen del país.

La mejora más significativa se dio respecto a Argentina tomando en cuenta la fuerte devaluación que procesó la moneda en la vecina orilla. El poder de compra de los uruguayos aumentó 8,5% en julio, mientras que en Brasil el incremento fue de 3,8%, según el Índice de Capacidad de Consumo en el Exterior de El Observador.

La mayor suba para ese mes tuvo lugar en Chile: 10%. En los destinos de fuera de la región también hubo un incremento en la capacidad de compra de los uruguayos que fue de 6,2% en Europa y de 2,8% en Estados Unidos.

Por su parte, en agosto si bien el saldo fue positivo, la evolución por destino tuvo variantes. Se apreció una nueva mejora del poder de compra en Argentina y a diferencia de julio cayó en el resto de los destinos. La baja fue de 1,4% en Brasil, de 5,5% en Europa y Estados Unidos, de 4,3% en Chile y de 0,4% en Paraguay. Esto se debió principalmente a la suba del dólar desde $ 35,35 a $ 37,4 desde el cierre de julio.

El indicador no solo toma en cuenta la evolución del tipo de cambio en Uruguay y en los principales destinos que eligen los turistas locales, sino además el comportamiento de los precios al consumo en esos países y del salario medio a nivel local. De esa manera, logra aproximar lo que sucede con el poder de compra de las familias locales fuera del país.