Exsubsecretario de Turismo pidió disculpas tras pescar a una especie protegida y publicarlo en redes sociales

El exsubsecretario del Ministerio de Turismo , Remo Monzeglio , pescó días atrás a una especie protegida, un tiburón martillo de pequeño tamaño , y pidió disculpas en las últimas horas tras darse cuenta del hecho.

"En el momento no aquilaté que podría ser de una especie protegida" , señaló el exdirigente en diálogo con Subrayado (Canal 10) que añadió que esa era la segunda vez que pescaba.

La semana pasada, Monzeglio divulgó mediante su cuenta de X una foto donde se lo ve con un tiburón martillo en las manos. "¡Día de pesca y salió un pequeño tiburón martillo!" , escribió.

"A la altura de Sauce de Portezuelo. Lo loco es que un amigo hizo carnada con una roncadera y tiró la cabeza . Al rato tengo este pique. Cuando nos limpiaban los pescados viene mi hijo y me dice que le habían encontrado una cabeza de pescado entera en el estómago!", contó en otro posteo.

loco es que un amigo hizo carnada con una roncadera y tiró la cabeza . Al rato tengo este pique. Cuando nos limpiaban los pescados viene mi hijo y me dice que le habían encontrado una cabeza de pescado entera en el estómago ! — Remo Monzeglio (@MonzeglioRemo) February 15, 2026

Al darse cuenta de que lo que había capturado era un animal protegido, Monzeglio pidió disculpas y reportó el hecho a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). Las dos primeras pertenecientes al Ministerio de Ambiente y la última al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

"En la vida uno se puede equivocar de manera consciente o inconsciente. Lo que no debe hacer es evadir las responsabilidades", afirmó en conversación con el consignado medio.

Tras esto, afirmó que "nada" puede estar "más lejano" a su "espíritu" que el hecho de "depredar intencionalmente una especie protegida".

"Honestamente, actué con desconocimiento, el cual no me exime de responsabilidades que afrontar como la persona de bien que me precio de ser", cerró.