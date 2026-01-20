Surf en la Antártida para crear un área protegida: la historia del documental narrado por Ricardo Darín que se podrá ver gratis en el MACA

Los hermanos Julián y Joaquín Azulay decidieron convertir hace poco más de quince años su pasión por el surf en algo más. En 2010 iniciaron el proyecto Gauchos del Mar , con el que salieron a recorrer de acampada todo el continente americano mientras practicaban el deporte que heredaron de sus padres, pioneros de la disciplina en su país natal, Argentina.

El proyecto fue creciendo y los hermanos se convirtieron además en realizadores audiovisuales, registrando sus viajes donde el surf se cruza con historias locales y distintas causas. Gauchos del Mar ya lleva estrenados siete documentales y cinco series de televisión.

La más reciente de esas producciones, la película documental Antártida - Dominio Uno , se podrá ver este viernes 23 de enero en el Museo MACA, en la que será su premiere en Uruguay. La función, que tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Parque de esculturas del Museo, tendrá a los hermanos Azulay como responsables de la presentación de la película, además de que se prestarán para una sesión de preguntas y respuestas luego de la proyección.

La función será a beneficio de Fundación Marejada, organización con la que Gauchos de Mar colabora, y con la que comparten el proyecto de establecimiento de un Área Marina Protegida en el continente antártico que es uno de los motores de esta película.

Para asistir a la función del viernes 23 es necesario registrarse a través del sitio Passline. La entrada es gratuita, pero quienes lo deseen pueden realizar una donación para apoyar la iniciativa.

Surf entre el hielo, tormentas y animales

Más allá de lo llamativo de ver a los Azulay surfeando en la Antártida (una de las razones por las que los hermanos se embarcan en estos proyectos es poder practicar su deporte predilecto en nuevas aguas), detrás de este documental está el respaldo a la iniciativa de la creación del área protegida en la zona de la Antártida conocida como Dominio uno.

Para esto, Gauchos de Mar respalda una petición online de cara a la creación de este espacio, para proteger la fauna local y las aguas y glaciares. Entre los puntos clave de esta iniciativa está la regulación de la pesca indiscriminada de krill, los crustáceos que sirven como uno de los alimentos principales para los animales que habitan esa zona del océano.

"Con cada proyecto de Gauchos del Mar siempre intentamos buscar, amplificar las fronteras del surf, encontrar nuevas olas y por eso queríamos ir a la Antártida. Eso desde un lado personal, pero a la vez encontramos una causa que era mayor y que tiene sentido para la humanidad, que es ayudar en la creación de un área marina protegida, que se llama específicamente Dominio uno", declararon los hermanos al sitio especializado Surfpress.

La película, que hasta ahora ha tenido contadas proyecciones en festivales y en eventos especiales en Argentina y Estados Unidos, narra el viaje en velero de los hermanos y su equipo hasta el continente más austral del planeta, y los muestra recorriendo sus escenarios inhóspitos, así como surfeando en sus aguas, entre algunos de los animales (algunos bastante peligrosos) que allí residen.

South+Art+Gallery_Antartida+Dominio+Uno_FineArt+Print_004

Esos incidentes, así como algunos momentos de riesgo al encontrarse con algunas tormentas considerables durante su recorrido, se cruza con el detalle del proyecto del área protegida y los debates internacionales sobre este proyecto.

Antártida - Dominio Uno, tiene como narrador a Ricardo Darín, y Gauchos de Mar compartió un video con parte del proceso de grabación.