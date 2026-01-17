Martín Ottado ganó la Copa Río de la Plata de surf en el segundo ALAS Global Tour de la historia que se disputa en Uruguay

El uruguayo, local de Punta del Este, Martín Ottado , ganó la edición 2026 de la Copa Río de la Plata de surf , el segundo ALAS Global Tour de la historia realizado en Uruguay se quedó con un uruguayo con la conquista en la Open hombres, 14 años después de que Luisma Iturria ganara la edición anterior.

En base a una buena selección de olas en la gran final, Ottado encontró primero una izquierda y después una derecha que le dieron primero un 6,23 y después un 6,4 que sumaron 12,63 y fueron suficientes para superar a Alex Suárez de Ecuador (segundo con 10,83), Luan Wood de Brasil (tercero con 9,07) y Roberto Araki de Chile (cuarto con 7,47).

Se trató de la primera victoria de la historia de Ottado en un evento internacional sea de la liga que sea.

El uruguayo declaró que sintió a lo largo de la jornada que hoy era su día y que podía darse la victoria.

SURF El expresidente Luis Lacalle Pou dijo presente en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Montoya

SURF Copa Río de la Plata de surf: mirá los principales resultados del jueves y cómo quedaron los octavos de open masculina y los cuartos en el resto de las categorías

“Este campeonato lo surfeé motivado, todos los días meditaba y lo veía antes que sucediera. Trabajé la parte mental, creo que fue la clave. Y realmente creí que lo podía hacer; sabía que tenía el surfing, pero realmente no lo creía en el surfing en el fondo. Entonces como tenía la certeza, hoy sabía que era mi día, que era para mí”, declaró Ottado

En el podio recibió la Copa Toyota de manos del ex presidente de la república, Luis Lacalle Pou que estuvo presente en buena parte del día final del evento.

Este resultado lo coloca a Ottado en la punta del ranking con 4.000 puntos en lo que será el tour que clasifica a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La jornada final tuvo también victorias de dos peruanos, Bastian Arévalo y Brianna Barthelmess de Perú en la sub 18 y a Dominic Barona de Ecuador en la Open.

Los resultados completos de la jornada

Open hombres

1º: Martín Ottado (URU)

2º: Alex Suárez (ECU)

3º: Luan Wood (BRA)

4º: Roberto Araki (CHI)

Open damas

1ª: Mimi Barona (ECU)

2ª: Tiara Van der Huls (NED)

3ª: Victoria Muñoz Larreta (ARG)

4ª: Aissa Chuman (PER)

Sub 18 open

1º: Bastian Arévalo (PER)

2º: Adrián de Osma (PER)

3º: Nathan Hereda (BRA)

4º: Facundo Ruggiero (ARG)

Sub 18 damas

1ª: Brianna Barthelmess (PER)

2ª: Victoria Muñoz Larreta (ARG)

3ª: Urpi Torres (PER)

4ª: Aissa Chuman (PER)

En tanto, en la segunda etapa del circuito nacional, los resultados fueron los siguientes:

Open hombres

1º: Santiago González

2º: Martín Ottado

3º: Santiago Medeiro

4º: Lucas Madrid

Damas open

1ª: Marcela Machado

2ª: Catalina Mercere (ARG)

3ª: Tiziana Billy (GUA)

4ª: Katy Wirsch (ARG)

Este resultado dejó el ranking con Santiago González y Santiago Medeiro empatados en primer lugar, cada uno con un primero y un tercero, es decir 1.730 puntos.

Y en damas a Marcela Machado como única líder pues logró el tercer lugar en la pasada y la victoria aquí, haciéndose también de 1.730 puntos.