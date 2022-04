Con foco en canola, las chacras precisan más azufre

Por Juan Samuelle, enviado a Colonia

La necesidad de elevar las dosis de azufre aplicadas en las chacras previo a la siembra de canola fue uno de los mensajes que expuso el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, en la jornada organizada por Syngenta y Grupo Macció sobre sanidad y fertilización en cultivos de invierno.

En una sala del hotel Nirvana con auditorio colmado, ante más de 100 productores y asesores de agricultores, el director general Unicampo Uruguay y profesor de la Facultad de Agronomía admitió: “Nos estábamos equivocando en las dosis de azufre previo a la siembra y esa es la principal explicación de llegar a inicios de elongación –momento clave para la nutrición de éste cultivo– con un área muy grande y un número de chacras importante con deficiencia de azufre”.

Remarcó que “una vez que el problema está es prácticamente imposible de corregirlo desde el punto de vista tecnológico”.

“No lo sabíamos, pero veníamos utilizando mucho menos cantidad de azufre de lo que era necesario. Cuando mirábamos los valores nutricionales a elongación nos preguntábamos qué estaba pasando y ahí está la explicación”, añadió.

Hoffman, en referencia a los denominados campos experimentales itinerantes, de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Unicampo Uruguay, subrayó que “hoy nos permiten disponer de un volumen de experimentos por año muy grande; evaluando productos de los clientes surgen este tipo de cosas y las posibles soluciones”.

Al valor de esa información, destacó, se le agrega otro conjunto de aportes que se están generando desde la Facultad de Agronomía; aludió por ejemplo a un material recientemente publicado, generado por su colega, el agrónomo Sebastián Mazzilli.

Cultivo de colza en la zafra de 2021.

Pensar en 30 o 40 kilos

“Hoy podemos para un ambiente saber la cantidad de azufre absorbido y la dosis agregada. Aún incorporando 20 kilos por hectárea a siembra el porcentaje de chacras con deficiencia es muy importante. Si no nos ocupamos de este tema, vamos a seguir sin resolver el problema. Tenemos que levantar la dosis, no tenemos indicadores de suelos para saber cuánto azufre agregar, pero hay que empezar a pensar en 30 o 40 kilos y esas dosis aplicarlas con fertilizantes solubles, y no cualquier fertilizante”, recomendó.

Consultado sobre el área a la que pueda avanzar este año el cultivo, mencionó que puede ser mayor a 200 mil hectáreas: “Nos podríamos llegar a sorprender”, expresó.

El riesgo, advirtió, considerando lo que ha pasado con las precipitaciones en algunos lugares, “es terminar sembrando en julio: es lo peor que se puede hacer considerando el escenario de costos altísimos. Lo ideal es sembrar en mayo al menos el 80 o 90% y que quede a lo sumo un resto de siembra para junio. Eso permitiría no amontonar con trigo y cebada y evitar un nudo de siembra. En el sur llovió mucho menos y capaz eso nos ayuda”.

En el caso de los otros cultivos de invierno, aclaró que de momento un otoño algo más húmedo de lo habitual no incide mayormente.

Sobre las áreas, “no sabemos bien el área definida por las malterías, si la cebada andará en 225 mil hectáreas como el año pasado o si va a ser superior, siempre el área final es el resultado de lo que se puede sembrar”.

Señaló que “la incógnita más grande es el trigo”, porque el precio es muy bueno, pero los costos son altísimos. “La gente tiene incertidumbre, ya se habla de un cierre de primavera muy seco y el trigo es un cultivo muy sensible a eso”, indicó.

Para Hoffman, los rendimientos de equilibrio hoy con renta están arriba de los 4.000 kilos; “el área de trigo será una sorpresa”, indicó.

“Mucha gente hoy piensa en sembrar canola, cebada y luego trigo. Nos quedó el gusto amargo del año pasado, dado que después del 10 al 15 de junio sucumbieron los rendimientos como consecuencia de la sequía terminal”, concluyó.

En la jornada de Syngenta y Grupo Macció también expusieron los agrónomos Carlos Pérez y Nicolás Faggi. El informe de esos aportes será considerado en la próxima edición del suplemento Agro de El Observador.