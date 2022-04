Con la nafta cerca de $ 80, demanda por autos eléctricos creció 180%: los precios y las marcas buscadas

Tras la última suba de los combustibles que decretó el Poder Ejecutivo, desde el pasado 1° de abril el litro de la nafta Súper 95 pasó costa $ 77,88 al público, mientras que a Premium cuesta $ 79,85. Este fue el tercer incremento consecutivo de las tarifas desde que arrancó el año, en un contexto de fuerte suba del petróleo en los mercados internacionales. En ese contexto, la demanda por autos eléctricos se disparó 180% en lo que va de este año, según un relevamiento que divulgó Mercado Libre.

El aumento coincide con la exoneración de Imesi decretada por el gobierno a partir de enero para los vehículos 100% eléctricos. La oferta, demanda e intención de compra de los vehículos híbridos y eléctricos en Uruguay creció en los primeros tres meses del año, comparado con el mismo período del año anterior, según un estudio de Mercado Libre Uruguay.

En el caso de los eléctricos en particular el crecimiento fue muy significativo, con aumentos de 30,3% en la oferta (cantidad de avisos), 179,8% en la demanda (cantidad de visitas a los avisos) y 145,1% en la intención de compra (cantidad de contactos a la publicación). En cuanto a los vehículos híbridos el crecimiento fue de 22,3% en oferta, 49,5% en demanda y 59,8% en intención de compra.

Desde enero rige en el país la exoneración del Imesi a los vehículos 100% eléctricos, "lo que podría explicar un aumento tan importante en el interés del público por este tipo de vehículos", según Mercado Libre. El mismo decreto del Poder Ejecutivo —que permitió esta exoneración— estableció que a partir de junio de este año también bajará el porcentaje de Imesi a los vehículos híbridos según su cilindrada y clasificación.

“En el mundo entero, la tendencia del mercado automotor es hacia el crecimiento de la oferta y demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Uruguay no es ajeno a esa tendencia y desde hace varios trimestres que observamos un aumento sostenido de la participación de estos

autos en el mercado. La reciente modificación tributaria impulsó aún más ese interés ya que generó un foco de atención particular sobre el tema” dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Vehículos de Mercado Libre.

Las marcas y modelos más buscados

Parte del interés creciente por este tipo de vehículos se da por una ampliación en la oferta, no solo en cantidad, sino en variedad de modelos. En Mercado Libre se pueden encontrar modelos de vehículos eléctricos desde US$ 5 mil hasta US$ 80 mil e híbridos a partir de US$ 20 mil, en ambos casos más de seis marcas tienen oferta de vehículos de una u otra categoría.

Las opciones más económicas entre los eléctricos son vehículos pequeños para uno o dos pasajeros, con autonomía de entre 80 y 120 km con una carga de batería como el Trike Mini Car o el Mobility Cityquad.

Luego saltan a US$ 25 mil para un auto tipo hatchback con 300 km de autonomía como el JAC S1. Los modelos BYD E2, E2gs, T3 y M3gs valen entre US$ 32 mil y US$ 40 mil y luego están las diferentes versiones de Hyundai Kona entre US$ 44 mil y US$ 63 mil.

Entre los híbridos también es amplia la gama de modelos y valores. Los más económicos son el Suzuki Swift a US$ 21 mil y el Toyota Prius a US$ 21.500 . Le siguen varios modelos de Hyundai y Toyota entre US$ 32 mil y US$ 52 mil. Entre los modelos híbridos hay también varios autos de alta gama como el BMW Serie 3 y los Mercedes Benz clase C y clase GLC.

En cuanto a marcas, a nivel local las tres con mayor oferta de eléctricos son BYD, JAC y Hyundai, mientras que en híbridos las marcas con más participación en la oferta son Toyota, Hyundai y Suzuki. La demanda para los híbridos es similar a la oferta, con la misma participación de marcas en el top 3. Sin embargo en el top 3 de demanda de eléctricos entran dos marcas que no están entre las más ofertadas: Tesla y Trike.

Al analizar los diferentes modelos se da una situación similar de diferencias entre la oferta y la demanda. Entre los eléctricos, los modelos con mayor oferta son la Hyundai Kona, el JAC S1, y el Today Sunshine M1. En cambio en la demanda, el modelo más buscado es el Trike Mini Car Tutu, seguido por el Tesla Model S y el BYD New E2 GS.

Al contrario, entre los híbridos la oferta y demanda tienen comportamientos similares. El Suzuki Swift híbrido es el modelo más demandado y ofertado a la vez, y luego alternan entre el segundo y cuarto lugar tres modelos distintos de Toyota: Corolla, Rav 4 y Prius.

Tesla en Uruguay

El interés por los autos Tesla en el país está en aumento, y muestra de ello es que está segunda entre las marcas de autos eléctricos más visitadas en Mercado Libre. Sin embargo se trata de una marca que no tiene representación oficial en el país. Actualmente hay pocas publicaciones de esa marca en el sitio y los que están publicados se venden rápidamente.

En mayo de 2020 se publicó en Mercado Libre el primer Tesla del país vendido al público por un concesionario. Se vendió pocas semanas después. Hasta ese momento, los vehículos de esa marca que circulaban en el país eran importaciones directas de particulares.