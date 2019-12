Con las fiestas de fin de año se reabre el debate: ¿hay que prohibir la pirotecnia?

Bombas brasileras, cañitas voladoras, fosforito explosivo y metralletas. Es tradición en las casas de los uruguayos festejar Navidad y Fin de Año haciendo explotar o reventar algunos de estos fuegos artificiales.

Sin embargo, por el malestar causado en los los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), los posibles accidentes que puedan provocar tanto en adultos como en niños, o los daños que produce en los animales, en la víspera de las fiestas se ha levantado una creciente campaña por desincentivar el uso de pirotecnia.

En diciembre de 2018 el Municipio de La Paloma emitió un comunicado para prohibir la venta de fuegos artificiales en los espacios públicos. Ya en algunos países existen regulaciones hace varios años. En Chile desde el 2000 está prohibido el uso de la pirotecnia en todo el territorio. Y en Estados Unidos también se prohibieron los fuegos artificiales por razones de seguridad en los estados más importantes.

"En muchas partes está prohibida la pirotecnia sonora por ser una agresión. ¡Existe la insonora! ¿Para que comprar la que hace daño?", se pronuncia la Asociación Uruguaya de Autismo en su cuenta de Facebook.

En diferentes ocasiones la asociación ha pedido el uso de la pirotecnia sin sonidos fuertes, dado que muchas de las personas con TEA presentan hipersensibilidad auditiva, y los niños particularmente viven estas situaciones con miedo.

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia también se sumó al discurso en contra de la pirotecnia con ruido. "Creo que en algún momento la sociedad tendrá que ir hacia la prohibición", declaró al programa Buen Día Uruguay de Canal 4. Di Candia sostiene que no es un tema de luminosidad ni de "sacarle color a las fiestas", sino con el fin de cuidar a los animales, a las personas con TEA y con Alzheimer que sufren mucho el tipo de uso de esos fuegos artificiales. Por eso está de acuerdo en eliminar la pirotecnia con ruido.

En Uruguay el diputado nacionalista Gastón Cossia presentó, por segunda vez en diciembre de 2018, un proyecto de ley que plantea prohibir la elaboración, importación, comercialización mayorista y minorista, acopio y almacenamiento de artefactos de pirotecnia y fuegos artificiales destinados al uso domiciliario. Dentro de la prohibición no se incluyen los espectáculos públicos que, con previa autorización, podrían utilizarlos.

Cossia, que además es veterinario, afirmó a El Observador que agregar a la agenda este tipo de temáticas “acercan a ser un país más evolucionado, más sensible y más empático”.

Por su parte, la Dirección Nacional de Bomberos sugiere una lista de recomendaciones ante los posibles riesgos con el uso de esta actividad.

Durante las fechas festivas, Bomberos estará atento ante eventuales incidentes que puedan ocurrir. Sin embargo no se refuerzan los servicios porque, si bien es una época en la que se incrementan este tipo de accidentes, la diferencia no es muy significativa y están preparados para responder, aseguró el vocero de la institución.

Diciembre es el mes de campaña para la concientización sobre el uso de fuegos artificiales. Por un lado, el Centro de Quemados de niños del Pereira Rossell en conjunto con la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay y el apoyo del Sindicato Anestésico Quirúrgico, presentan medidas de contención y recaudo para las fiestas de fin de año. En su comunicado afirman que en estas fechas los casos de quemaduras y accidentes graves, principalmente en niños, aumentan un 20%.

Además, piden tener especial recaudo con niños autistas, los cuales tienen una mayor sensibilidad ante la pirotecnia que el resto de los niños, y alertan sobre un moderado aumento de mordeduras de perros.

En el caso de los defensores de los animales las diversas organizaciones hacen constante referencia al oído sensible de los perros y gatos para realizar campañas en contra del uso de los fuegos artificiales. La Asociación Protectora de Animales El Refugio busca desincentivar el uso de pirotecnia por los daños que produce en los animales, y para eso inició una campaña de concientización durante este mes, #FestejaSinPirotecnia.

Así, en un video muestra los efectos negativos del uso de fuegos artificiales como aturdimiento, taquicardia, falta de aire, estrés, pánico, entre otros.

"¿Crees que Uruguay está preparado para prohibir la pirotecnia? ¿Llegó el momento?", pregunta la ONG COENDU (Conservación de Especies Nativas del Uruguay) en una publicación de su cuenta de Facebook. Esta organización que advierte sobre el efecto del uso de la pirotecnia en los animales silvestres, pide "que estas fiestas traigan paz para todos".

Desde COENDU exhortan a la población a difundir el mensaje "mostrando empatía y festejando en armonía con todos los seres de nuestro planeta".



La polémica también se hace presente en las redes sociales con el hashtag #pirotecniacero. Varios usuarios utilizaron Twitter para hacer campaña al compartir imágenes de perros con mensajes en contra de los fuegos artificiales.

Los mensajes buscan generar empatía y conciencia del dolor que le genera a estos animales.

Twitter

Con el comienzo del verano y la llegada de las fiestas de fin de año, el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) realizó una serie de recomendaciones para prevenir incendios. En un video publicado en su cuenta de Twitter , el Sinae recomienda mantener limpios los predios y solamente encender fuego en lugares habilitados. En línea con quienes sugieren no utilizar pirotecnia, el Sinae solicita no encender fuegos artificiales en ningún lugar donde haya vegetación, así como no apagar colillas de cigarros en esos sitios. En caso de incendio, hay que comunicarse al 911, tanto por teléfono como por la aplicación.