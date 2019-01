Venta de pirotecnia viene descendiendo: ¿A qué se debe?

La venta de pirotecnia viene en descenso desde hace algunos años y se intensificó en estas últimas fiestas, señalaron a El Observador algunos de los importadores y lo confirman los datos del Servicio de Material y Armamento del Ejército que determinan que este año fin de año se importaron 21 contenedores con fuegos artificiales mientras que en diciembre de 2017 habían llegado 24 contenedores.

Mariela Vivone, la vocera de Bomberos, informó a El Observador que en Navidad y Año Nuevo debieron acudir a “menos de 50 situaciones de incendios de campo” y agregó que de estas, solo unas 10 o 15 estuvieron relacionadas con el uso de fuegos artificiales, en los departamentos de Montevideo y Canelones. “El resto del país estuvo bastante tranquilo”, dijo.

Las cifras indican, según Vivone, que los incidentes disminuyeron en un 40% en relación a los ocurridos el año pasado en las mismas fechas.

Además, el coordinador de CTI del Centro Nacional de Quemados (Cenaque), Julio Cabrera, confirmó a El Observador que no recibieron a ninguna persona afectada por el uso de fuegos artificiales en estas fiestas. A su vez, las cifras de accidentes que involucraron a niños fueron menores a las del año pasado.

Todos estos datos confirman el descenso en el uso de pirotecnia en estas fiestas. Pero, ¿a qué se debe? Desde el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, se realizaron campañas de concientización y advertencia.

Por otra parte, la Asociación Uruguaya de Autismo también se ha pronunciado en diferentes ocasiones pidiendo el uso de la pirotecnia sin sonidos fuertes, ya que muchas de las personas con TEA presentan una hipersensibilidad auditiva, y los niños particularmente viven estas situaciones con miedo.

Los defensores de los animales, desde distintas organizaciones, hacen referencia al oído sensible de los perros y gatos y realizan campañas para evitar el uso de fuegos artificiales que producen estruendos. Además los fuegos artificiales en general contaminan el aire, aumentan los riesgos de incendio y de sufrir quemaduras, especialmente en niños.

En Uruguay no se fabrican fuegos artificiales desde hace más de 20 años. Por otro lado, es uno de los países más exigentes en cuanto a los controles para la importación y la venta de pirotecnia. Los importadores y mayoristas deben estar registrados y se exigen ciertos requisitos para los depósitos, además de un límite de administración de productos.

Luego de que las importaciones arriban al país, deben ser aprobadas por el Servicio de Material y Armamento de las Fuerzas Armadas (SMA), que las clasifica en productos aprobados (de venta libre), aprobados para espectáculos (que solo pueden ser manipulados por expertos en pirotecnia) y no aprobados.

En la actualidad hay siete empresas autorizadas para la importación y comercialización, según informó el jefe de la División Producción del SMA, Carlos Scanziani, a El Observador. Estas son: Mundo Pirotécnico-Zigzag, Chispa, Monster, Arcoiris, Astro Magic, Meteoro y Júpiter. El mayor importador de fuegos artificiales para Uruguay es Mundo Pirotécnico-Zigzag, que en 2017 importó 14 contenedores y este año 12.

Un documento publicado por el SMA, al 17 de diciembre de 2018, muestra que los últimos productos evaluados para su comercialización involucran a las marcas Mundo Pirotécnico-Zigzag, Meteoro, Chispa y Arcoiris. Scanziani explicó que la evaluación es realizada no solo sobre los productos que fueron importados en el 2018, sino que también se aplica para los elementos de años anteriores que las empresas tienen guardados en sus depósitos.

Este último es el caso de Meteoro, que a pesar de no haber importado ningún contenedor en 2018, presentó una larga lista de productos, de los cuales casi 60 no fueron aprobados. Dicha marca se vincula directamente a los incidentes ocurridos en un depósito de la ciudad de Toledo, propiedad de la importadora Trick, el cual no cumplía con las condiciones de seguridad del SMA, y donde fallecieron cuatro jóvenes.

"El ingeniero químico y el equipo de trabajo detectaron una cantidad de anomalías que no los hacen apto al público. La pólvora no estaba en condiciones, o había alguna falla en la explosión, la mecha estaba muy corta; detalles técnicos", dijo Scanziani.

Por otra parte, Gustavo Prato, director de Mundo Pirotécnico-Zigzag dijo a El Observador que “los productos con estruendo están en tendencia a disminuir” y agregó que lo que se está utilizando “en esta zona del mundo son aquellos elementos que liberan luces de colores” pero no ruido.

Prato asoció la caída de la demanda con que los fuegos artificiales han perdido su condición de fuente de trabajo. “Para muchas familias tener un puesto de venta hace algunos años significaba un ingreso extra, pero hoy en día como casi todos los pagos se hacen por método electrónico, estos puestos no pueden estar”, afirmó.

En diciembre de 2018, el diputado nacionalista Gastón Cossia, presentó por segunda vez un proyecto de ley que anteriormente había quedado en el olvido. La norma plantea prohibir la elaboración, importación, comercialización mayorista y minorista, acopio y almacenamiento de artefactos de pirotecnia y fuegos artificiales destinados al uso domiciliario. Dentro de la prohibición no se incluyen los espectáculos públicos que, con previa autorización, podrían utilizarlos.

Cossia, que además es veterinario, afirmó a El Observador que agregar a la agenda este tipo de temáticas “nos acercan a ser un país más evolucionado, más sensible y más empático”.

El único antecedente legislativo y judicial que tiene relación con la restricción del uso de la pirotecnia en Uruguay, es la normativa vigente para la prevención de incendios forestales.

En algunos países como Argentina, Chile y Estados Unidos, ya existen regulaciones con respecto al tema desde hace varios años.

En Argentina por ejemplo, dentro de las provincias de Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur; y localidades como Bolívar, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes rige la ley “Pirotecnia Cero”. Además, la extensión de esta medida hacia el resto del país está en discusión.

Chile, por su parte, tiene prohibido el uso de pirotecnia en todo el territorio desde el año 2000. Estados Unidos también tiene prohibidos los fuegos artificiales, principalmente por razones de seguridad en los estados más importantes. Lo que sí se permite es su uso para espectáculos bajo ciertas condiciones.

En diciembre de 2018 el Municipio de La Paloma tomó la iniciativa y emitió un comunicado en el que informaba que quedaba prohibida la venta de fuegos artificiales en los espacios públicos. Además, advertía que “la utilización de artefactos de pirotecnia representa un riesgo para la salud y su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones físicas, tales como quemaduras, problemas auditivos y daños oculares irreversibles”.