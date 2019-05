Con repunte de la soja, las exportaciones crecieron en abril

Las exportaciones totalizaron US$ 864 millones en abril con un aumento de 10,1% frente al mismo mes del año anterior. De esa manera se cortó una racha negativa verificada en los tres primeros meses del año.

La perspectiva era que la cosecha de soja obtuviera buenos rendimientos este año, luego de una mala campaña en 2018, y eso impulsara las exportaciones. En abril esa estimación se concretó ya que la semilla se colocó como uno de los principales productos exportados.

Según informó este jueves el Instituto Uruguay XXI, en primer lugar estuvieron las ventas de carne vacuna con US$ 164 millones y un aumento de 28% respecto a un año atrás.

A su vez, las ventas externas de celulosa alcanzaron los US$ 162,6 millones con una suba interanual de 55%. El informe sostuvo que el buen desempeño del precio internacional de este producto explicó la evolución al alza desde mediados de 2017.

En tercer lugar se ubicó la soja con colocaciones por US$ 137,7 millones frente a los US$ 97 millones de abril de 2018 y un incremento de 41%. Uruguay XXI indicó que los datos de exportación comienzan a reflejar la mejora de la zafra actual respecto a la cosecha anterior. El mes pasado la semilla había tenido colocaciones por US$ 13 millones y una caída interanual de 72%.

Por su parte, en el acumulado de los primeros cuatro meses, las ventas externas mostraron un retroceso de 0,8% explicado por malos desempeños entre enero y marzo.

Por destinos

China continúo siendo el principal destino de los productos uruguayos. Las exportaciones fueron por un total de US$ 183 millones y una participación de 32%. El monto exportado aumentó un 29% en términos interanuales debido fundamentalmente al incremento de 52% de las exportaciones de carne bovina congelada (US$ 33 millones más). La lana también experimentó un aumento considerable ya que se logró exportar US$ 7,6 millones más en abril 2019.

En segundo lugar se encuentra Brasil, con un total de US$ 104 millones, participación de 18% y una variación interanual negativa de 2%. La caída se vinculó básicamente a una disminución del monto exportado de 45% de leche en polvo.

En tercer lugar estuvo Estados Unidos con exportaciones por US$ 47 millones y una suba de 25%. Luego se ubicaron Argentina y Brasil pero con variaciones interanuales negativas de 5% y 46% respectivamente. En el primer caso se verificó una retracción prácticamente generalizada de la mayoría de los artículos exportados. Sobre Turquía, el informe marcó que la baja se debió a una menor colocación de ganado en pie.