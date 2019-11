Conaprole cerró otro negocio para vender leche en polvo en China

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) cerró este lunes un negocio de exportación por 500 toneladas de leche en polvo -alrededor de US$ 1,5 millones- con una empresa de lácteos china, confirmó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech.

El jerarca está realizando una gira oficial por varios países de Asia, entre los que se destacan China, Mongolia y Vietnam. De la gira también participaron representantes de las empresas lácteas nacionales Conaprole, Claldy, Estancias del Lago y Granja Pocha.

Con foco en la lechería, la primera visita fue a la empresa Mengniu, que ordeña 1 millón de vacas Holando y sus principales productos son leche líquida, en polvo, yogur, helado y queso, informó el MGAP. Mengniu es la segunda mayor empresa láctea de China, con la cual Conaprole colabora como proveedor de leche en polvo.

En setiembre, la cooperativa uruguaya había cerrado un contrato por 4 mil toneladas de leche en polvo con el gigante chino Yili, equivalente a unos US$ 12 millones.

“Ordeñan 1 millón de vacas por día y en todo Uruguay hay 400 mil (vacas), para que quede clara la diferencia de escala. Afianzar las relaciones comerciales es posible salvando esas distancias, porque somos complementarios. El desafío es diferenciar y poner mayor valor agregado a nuestro sector”, argumentó Benech.

Según el Instituto Nacional de la Leche (Inale), la industria láctea de China alcanzó un grado de desarrollo tecnológico muy avanzado, pero es deficitario en producción y debe importar principalmente leche en polvo entera para reconstituir y elaborar otros productos para el consumo final, además de muzzarella para pizzas de cadenas de comida rápida y leche UHT, ante una creciente demanda de una clase media en auge y cada vez más exigente en el consumo de proteínas de origen animal.

Normativa y Uruguay como foco de fuertes críticas

Sobre el cambio de normativa para la exportación de ganado en pie que sorprendió a operadores la semana pasada, Benech defendió en Valor Agregado de radio Carve la medida y expresó que Uruguay ha sido foco de “fuertes críticas a nivel internacional por esos temas”.

“Yo estaba hace tres meses en Alemania cuando me llegaron mensajes muy duros que sostenían que Uruguay no respetaba las normas de bienestar animal”, apuntó. Al respecto, dijo que el MGAP no emite juicio sobre la exportación en pie, aunque es un tema muy discutido y que hay que “respetar la normativa”.

“En este momento se está exportando menos ganado en pie por un tema de precios y negocios, no por la normativa que se puso”, aseguró.

La nueva reglamentación deberá ser acatada por todos los diferentes actores para la habilitación de los barcos de transporte de bovinos, ovinos y caprinos. El documento abarca a la exportación de ganado en pie en general, es decir, que no fue elaborado para ningún país específicamente.

Se enumeran cambios en los controles de las cuarentenas y solicita diversos certificados –como de exención del control de sanidad o mantenimiento del buque–, así como también que el barco cuente con cepos y con instructores de animales muertos.