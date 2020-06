Conaprole destinará US$ 5 millones para reliquidar pagos a tamberos

Conaprole decidió realizar una reliquidación del pago por la leche que los tamberos remitieron a sus complejos industriales en los últimos 10 meses, involucrando ese aporte al sector primario de la cadena agroindustrial láctea un desembolso global de US$ 5 millones.

La novedad se informó este martes, en el marco de una nueva edición de la denominada Asamblea de los 29, órgano de control de los productores para con la gestión de la cooperativa.

Según se informó a El Observador, este viernes 12 de junio cada productor tendrá depositado en su cuenta lo que corresponda a cada matrícula, con base en el pago de $ 0,18 por litro para lo que se remitió desde agosto de 2019 a mayo de 2020.

Los productores, se detalló, pueden consultar desde este miércoles en el sitio web de la cooperativa lo que les corresponde.

Sirve, pero no soluciona la crisis

Mauro Curbelo, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, precisó a El Observador que lo que el productor recibirá por esa reliquidación significa un ingreso de dinero que se obtiene todo junto, por lo tanto es útil, pero que obviamente lejos está de solucionar las dificultades económicas y financieras que el tambero afronta en sus empresas, en un sector que "sigue en crisis" y que requiere "medidas de apoyo definitivas".

“Esto es un pequeño oxígeno, es algo que viene bien claro y se valora, pero no es la solución que se viene necesitando, esto no arregla las cosas”, indicó.

Incluso, puntualizó, es una reliquidación, no es una mejora del precio que quede instalada: “El mes que viene el precio de la leche será el que venimos cobrando”, apuntó.

Comentó que, por ejemplo, en un cálculo muy rápido, teniendo en cuenta esos US$ 5 millones y que hay unos 1.800 remitentes, un productor que remita cerca de 500 mil litros de leche al año podrá recibir más o menos de US$ 1.100 a US$ 1.200, lo que depende del volumen remitido y el nivel de sólidos en la leche, pero en todos los casos es un monto mínimo con relación a la estructura de costos constantes que tiene una empresa productora de leche.

“Es nada para lo que uno gasta”, mencionó.

Curbelo dijo que para que el sector lechero empiece a cambiar, de tal modo que se consiga una rentabilidad razonable, lo que se necesita son medidas definitivas. De lo contrario, "la situación se va a agravar", anunció.

Comentó que se sigue sacando leche de los tambos, pero que los productores se van quedando sin reservas, que los verdeos se implementaron tarde, que la sequía afectó y que el panorama no es el mejor.

Conaprole, explicó, "depende de dos empresas que significan casi el 30% de la remisión total y si se saca a esas empresas la remisión en realidad no creció, cayó más de un 15% y eso te da la pauta de cómo está el sector. Incluso una de esas empresas anunció que si esto no cambia el año que viene puede cerrar sus puertas".

Un extenso informe de Conaprole

En la mencionada asamblea realizada en la chacra San José, en el área rural de Montevideo, por medio de su gerente general, el contador Gabriel Valdés, Conaprole realizó un extenso informe en el que se puso el foco, entre otros aspectos, en cómo la empresa accionó en el marco de los impactos derivados de la pandemia de covid-19. Se aludió a decisiones que hubo que adoptar sobre el posicionamiento de productos en el mercado, la adquisición de las diversas materias primas y el abordaje del mercado internacional de los lácteos.