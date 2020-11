Conocé los patrimonios declarados por 20 senadores a la Jutep

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) difundió las declaraciones juradas de 20 senadores, de lo que se desprende que el legislador con mayor patrimonio es el blanco Juan Sartori, con un total de activos por aproximadamente US$ 100 millones.

La información, recogida por Búsqueda este jueves y disponible en la página web del organismo, detalla que el dirigente que irrumpió en la arena política en noviembre de 2018 para competir en la interna nacionalista tiene tres apartamentos en Punta Gorda (Montevideo) y otro en Londres, que suman un total de US$ 7.282.629; participa de tres sociedades anónimas –Union Group IHL, Renio S.A., y Arvesa Corp.– que suman US$ 8.1706538–, y tiene una deuda a cobrar de 3.476.448 a Union Agriculture Group por haberlo despedido.

En total, Sartori declaró $ 3.989.417.975 (US$ 93.648.309, calculado sobre el tipo de cambio actual), e informó que hizo separación de bienes con su esposa, Yekaterina Dmítrievna, pero no especificó el patrimonio de ella, algo que fue observado por la Jutep.

El senador que le sigue en mayor patrimonio es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con $ 168.140.000 declarados (US$ 3.946.948). Manini es titular de una explotación ganadera, valores en cofre fort y títulos de fideicomiso financiero, entre otros bienes.

Le siguen el senador Guillermo Domenech (CA), con $ 70.800.226,53 (US$ 166.197) y el senador colorado Pablo Lanz (Ciudadanos), con $32.143.777,5 (US$ 754.548). Más lejos, se ubica el senador Raúl Lozano, con una riqueza declarada de $ 19.464620 (US$ 456.915), y los senadores Danilo Astori (Frente Amplio) y Carlos Camy (Partido Nacional), con un patrimonio de aproximadamente $ 15 millones (poco más de US$ 352 mil).

A continuación, el patrimonio declarado de los restantes 18 legisladores que están disponibles online, en orden de menor a mayor.