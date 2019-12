Consejos para conocer a los padres de tu pareja

Si bien cada relación romántica se mueve a su propio ritmo, el psicólogo clínico Wyatt Fisher de Boulder, Colorado, recomienda esperar alrededor de unos tres meses desde el inicio de la relación para presentar a tu pareja con tu familia. “Es solo para asegurarte de que la relación tiene una buena base y sientas que tiene cierto potencial”, dice Fisher.

Para mantener esa posición firme durante tu visita a las festividades familiares —y quizás recibir una invitación para el año que viene— a continuación van algunas sugerencias de expertos en relaciones y protocolo.

Enviar o llevar un regalo

La regla de oro es nunca llegar con las manos vacías, dice Myka Meier, fundadora del Plaza Hotel Finishing Program en Nueva York, el cual proporciona seminarios de etiqueta. “No solo es un gesto para ese primer encuentro, sino que también expresa agradecimiento por la invitación”.

Puedes enviar un arreglo floral (no un ramo) con antelación. Si prefieres tener un obsequio en la mano, se recomiendan postres horneados, velas temáticas de celebración o juguetes para la mascota de la familia. Meier aconseja no regalar licor, pues podrían ser abstemios. “Es posible que no sepas con certeza cuáles son sus gustos”, dice.

Vestirse de manera apropiada

Durante las reuniones navideñas, algunas familias se visten de manera formal, mientras que otras optan por atuendos casuales (incluso pijamas). Siempre es buena idea confirmar con tu pareja el código de vestimenta de la reunión o preguntarles a sus padres con antelación.

“Habla directamente con los anfitriones”, dice Jodi R. R. Smith, fundadora de Mannersmith Etiquette Consulting en Boston. “Diles: ‘Quiero llevarme lo adecuado para la cena. ¿Se visten elegantemente o de manera más relajada?’”. Por lo general, a los padres les gusta coordinar el tipo de vestimenta con antelación, para que los invitados puedan planear en consonancia.

Dirigirse a ellos con decoro

Mantén la formalidad al inicio, salvo que te indiquen lo contrario. “Siempre recomiendo usar un título antes de sus nombres como señal de respeto”, dice Meier. Por supuesto, los padres pueden insistir en que los llames por sus nombres, o incluso hasta apodos. “Deja que sean ellos los que te pidan que los llames de otra manera”, afirma.

Prestar atención

Cuando estés conversando con miembros de la familia, es importante hacer contacto visual, establecer un apretón de manos firme y, en lo posible, guardar tu teléfono.

“Presta atención genuina cuando alguien esté hablando, y permítete un momento para responder de manera honesta”, aconseja Anna Nicholaides, psicóloga clínica y dueña de Philadelphia Couples Therapy. Nicholaides señala que estas prácticas demuestran atención plena a la vez que incrementa la cercanía de la relación. “Francamente, escuchar a la gente con atención hace que te aprecie más”.

Mantenerse optimista

Evita los temas políticos, religiosos o controversiales. En cambio, habla del lugar de donde vienes, intereses comunes, pasatiempos y deportes. Hazles preguntas también. Además, evita la crítica. “No te quejes de tu trabajo o de tu episodio de gripe”, dice Meier.

Demostrar afecto, sin hacer contacto

En la casa de su familia, las diferencias culturales pueden afectar la manera en que interactúas con tu pareja, y esto incluye las demostraciones públicas de afecto.

Meier sugiere seguir el ejemplo de tu pareja. “Si tu pareja busca tomarte de la mano e intenta abrazarte o besarte frente a su familia, es porque se sienten cómodos con eso”, dice.

Si demostrar cariño físico está mal visto en esa familia, existen otras maneras de demostrar tu afecto. “Puedes ser amable con tu pareja riéndote de sus bromas”, dice Nicholaides.

Ofrecer tu ayuda

Ofrece con amabilidad a ayudar con tareas como acomodar la mesa o limpiarla después de la cena. “Podría percibirse como flojera si te quedas sentado viendo a los anfitriones correr de un lado a otro, esperando ser atendido”, dice Meier. “Si te dicen que no, es porque no quieren que los ayudes, y eso está bien”.

No te emborraches

Trata de limitar tu consumo de alcohol a una o dos copas de vino para mantener tu compostura. “No uses el alcohol como tu soporte social”, dice Smith.

“No quieres darles ninguna razón para no agradarles”.

Además, siempre podrás disfrutar de tu cóctel favorito cuando regreses a casa o cuando te reúnas con tus amigos más tarde en un bar.

