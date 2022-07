Construir para alquilar: el instrumento para disminuir el déficit habitacional

Por Gonzalo Martinez Vargas

CEO Moebius Consultora Inmobiliaria

En muchos sentidos el concepto no es nuevo: la gente ha estado construyendo apartamentos para alquilar desde la época romana.

La tendencia surge en respuesta a la creciente demanda de vivienda de alquiler de calidad con sus nuevos desarrollos inmobiliarios que reflejan las necesidades y prioridades cambiantes de arrendamientos modernos. Build to rent se opone a la fórmula habitual del Build to sell o construir para vender.

Tiene su enfoque en el servicio, con desarrollos de BTR que ofrecen administración profesional en el lugar y commodities, con espacios compartidos como salones para residentes, áreas de trabajo y gimnasios que se encuentran dentro de los edificios de viviendas.

En cuanto a la inversión, se requiere de menor capital al construir una cantidad importante de unidades, desde 50 a 500, generando altas rentabilidades y obviamente con menor riesgo.

Se construyen en zonas geográficas con mayor estabilidad y seguridad jurídica, con buena conexión de transporte público y privado, con gran dinamismo económico y demográfico y con fuerte demanda no cubierta de viviendas de alquiler. Se privilegian barrios con alta atracción de trabajadores y estudiantes, en su mayoría cualificados. La gestión del alquiler en BTR debe estar profesionalizada y quedar en manos de empresas y no particulares. El alquiler de BTR está pensado a largo plazo, para varios años de contrato, con el fin de evitar la rotación constante de los ocupantes.

Una característica importante de Build to rent es que se refiere a un desarrollo inmobiliario residencial en el que todas las unidades son retenidas por un propietario o promotor, y se alquilan, en lugar de venderse a varios propietarios según el modelo tradicional de construcción para vender.

El promotor posee y administra las unidades como activos generadores de ingresos a largo plazo, que generalmente se benefician de las economías de escala cuando se trata de mantenimiento, reparaciones y otro tipo de conservaciones en general. Las unidades construidas para alquilar tienden a ser grandes bloques de apartamentos y generalmente son propiedades de importantes fondos de capital.

El “arrendador” es la empresa propietaria del inmueble. Por lo tanto, todo está mucho más regulado y administrado que cuando es un particular quien alquila.

BTR es una oportunidad, creando un escenario en el que todos ganan: los propietarios debido al aumento de los precios de las propiedades y el aumento de los alquileres y los arrendatarios por ser construcciones nuevas, con servicios, espacios verdes, atención en el mantenimiento y calidad de construcción, además de crear un ambiente favorable para permanecer en el complejo durante varios años. En la misma línea, los arrendatarios que se sienten parte de una comunidad tienden a quedarse más tiempo. Esto, a su vez, reduce el riesgo de vacíos de alquiler, que tienen un impacto negativo en la utilidad operativa neta. En efecto, los estudios muestran que las personas que conocen a otra persona en un edificio tienen un 75% más de probabilidades de renovar su arrendamiento.

Aun siendo un mercado incipiente, el BTR ya es en Uruguay una apuesta del sector inmobiliario con excelentes perspectivas de crecimiento, en sintonía con la tendencia mundial y latinoamericana, que se traduce en que cada vez más personas prefieren alquilar antes que comprar. l