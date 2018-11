Goyeneche elevará una consulta a la Corte Electoral para definir si puede ser intendenta

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IMM), Fabiana Goyeneche, elevará una consulta a la Corte Electoral para determinar si existe una imposibilidad constitucional de asumir el cargo de intendenta. La abogada, integrante del sector Casa Grande de Constanza Moreira, es la segunda suplente del intendente Daniel Martínez. El primero en la línea es Óscar Curutchet, director de Desarrollo Económico. En el tercer lugar está Christian Di Candia, prosecretario general, y en el cuarto Juan Canessa, director de Artes y Ciencias.

Está previsto que Martínez abandone el cargo de intendente en marzo o abril de 2019 para dedicarse de lleno a su precandidatura por el Frente Amplio (FA). Aunque en la línea sucesoria Curutchet está primero, en el horizonte está también la posibilidad de que una vez que culmine la intervención en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se convoquen elecciones y el expresidente de Danubio vuelva a candidatearse para dirigir el fútbol uruguayo.

Goyeneche es funcionaria pública de carrera en el Ministerio de Economía y, aunque tiene el puesto en suspenso, existe incompatibilidad entre el cargo de intendenta y cualquier otro de la función pública, salvo la docencia. Para poder asumir como intendenta, debería renunciar a ese cargo, lo que pretende evitar. Sin embargo, según explicó la abogada, hay varias bibliotecas respecto al tema y siempre depende de quién asume y quién denuncia para que la situación derive en una polémica.

“Voy a elevar una consulta a la Corte Electoral para que me brinde información”, aseguró a El Observador. Una vez que obtenga el resultado, la consulta también deberá ser sometida a discusión en la Junta Departamental de Montevideo, órgano que finalmente deberá laudar.

Goyeneche es consciente de que el tiempo apremia y de que en los próximos meses deberá evaluar qué decisión tomar. “Bien podría pasar” que en abril asuma la titularidad de la Intendencia de Montevideo, según sus propias palabras.

La conducción del departamento de Desarrollo Social ha sido el primer cargo de responsabilidad política que asumió Goyeneche. Sin embargo, su nombre ya era conocido para muchos luego de que encabezó el movimiento No a la baja en contra de la propuesta de reforma constitucional impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.

Goyeneche afirma que sería un “desafío gigantesco” asumir como intendenta, pero también una oportunidad de continuar con la línea del socialista Martínez. Según explicó, antes de dar ningún paso quiere tener la “tranquilidad” de que toma la decisión correcta. “Por cómo se están manejando las cosas... aunque no haya problema el ruido se puede hacer igual”, consideró.

Consultada sobre las constantes críticas que recibe a través de las redes sociales, la abogada afirmó que no condiciona su accionar por lo que digan o piensen los demás. “Es una parte de cómo se están reconfigurando las formas de hacer política y es parte de estar en la exposición pública”, agregó. “A mí no me condiciona ni en mi forma de hacer política, ni de gestionar, lo que se diga o se deje de decir en las redes sociales”, sentenció.

El intendente candidato

La directora de Desarrollo Social aseguró que la forma de trabajo de la IMM no ha cambiado desde que el intendente Daniel Martínez anunció que será precandidato por el Frente Amplio. Sin embargo, dijo que percibe una crítica “más maliciosa” sobre todo lo que hace el intendente. “Se ha dicho hasta que se están haciendo las obras para hacer campaña (…) hubo plazos que cumplir, como la obtención y aprobación de los recursos”.