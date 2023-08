Copa AUF Uruguay: así fue el sorteo de la segunda edición del evento

El sorteo de la Copa AUF Uruguay se realiza este miércoles en el Teatro Artigas de Flores.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo había anunciado a la hora 20, pero recién a las 20.38 comunicó a través de la cuenta de X oficial del evento que el mismo iba a comenzar "en minutos".

El sorteo no es transmitido por AUFTV sino que el medio elegido fue la cuenta de Instagram del torneo, @copaaufuruguay.

El acto comenzó con palabras del presidente de la AUF Ignacio Alonso.

José Ramos, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, se encargó de explicar el formato del torneo y los cambios con respecto a la edición inicial del certamen que en 2022 ganó Defensor Sporting en apretada final contra un heroico La Luz.

El sorteo

Fase preliminar

Zona Litoral

Barracas de Dolores-Huracán de Paysandú

Ferro Carril de Salto-Laureles de Fray Bentos

Atlético Bella Vista de Paysandú-Litoral de Paysandú

Zona Centro Sur

Juventud Unida de Libertad-Nacional de Nueva Helvecia

Juventud de Colonia-Wanderers de Santa Lucía

Río Negro de San José-Campana de Libertad

Zona Centro-Este

Juanicó-Boquita de Sarandí Grande

Wanderers Juvenil-Wanderers de Durazno

Quilmes de Florida-Progreso de Estación Atlántida

Zona Este

Ituzaingó de Punta del Este-Libertad de San Carlos

Lavalleja de Minas-Piriápolis

Barrio Olímpico de Minas-Huracán de Treinta y Tres

Primera División Amateur y Divisional D

Salto FC-Paysandú

Lito-Paso de la Arena

Deportivo Bella Italia-Colón

Huracán Buceo-Villa Teresa

Terremoto-Alto Perú

Platense-Villa Española

Canadian-Central Español

Rocha FC-Estudiantes del Plata

Salus-Parque del Plata

Basáñez-Deportivo Italiano

Deutscher-Los Halcones

Durazno FC-Cooper

Fase 1

La jugarán los ganadores de los cruces de los partidos de OFI.

Habrá seis localías para OFI y seis para los equipos de la Primera División Amateur o de la D.

Ganador Lavalleja de Minas-Piriápolis vs ganador Deutscher-Los Halcones

Ganador Barrio Olímpico de Minas-Huracán de Treinta y Tres vs ganador Lito-Paso de la Arena

Ganador Wanderers Juvenil-Wanderers de Durazno

Ganador Juventud de Colonia-Wanderers de Santa Lucía -

Ganador Juventud Unida de Libertad-Nacional de Nueva Helvecia vs ganador Salto FC-Paysandú

Ganador Río Negro de San José-Campana de Libertad vs ganador Basáñez-Deportivo Italiano

Ganador Deportivo Bella Italia-Colón vs ganador Atlético Bella Vista de Paysandú-Litoral de Paysandú

Ganador Salus-Parque del Plata

Ganador Canadian-Central Español

Ganador Durazno FC-Cooper vs ganador Quilmes de Florida-Progreso de Estación Atlántida

Ganador Huracán Buceo-Villa Teresa vs ganador Ferro Carril de Salto-Laureles de Fray Bentos

Ganador Deutscher-Los Halcones vs ganador Barracas de Dolores-Huracán de Paysandú