Copa Libertadores: Cappuccio definió la lista para el debut contra Argentinos Juniors

El flamante entrenador de Nacional Alejandro Cappuccio definió este domingo la lista de 24 jugadores que este lunes viajarán a Buenos Aires para debutar el martes (hora 19.15, estadio Diego Armando Maradona) contra Argentinos por el grupo F de la Copa Libertadores 2021.

En la nómina no figuran Rafael García ni Gabriel Neves quienes se recuperan de covid-19 y que volvieron a dar positivo en los controles a los que fue sometido el plantel.

Leonardo Carreño

Gabriel Neves volvió a dar positivo de covid-19

Además, están en sanidad Gabriel Neves (esguince de rodilla) y Agustín Oliveros (esguince de tobillo), lesionado en la segunda final del Uruguayo ante Rentistas.

El sexto ausente será Sergio Rochet quien recibió dos partidos de suspensión por su expulsión contra River Plate en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020.

El plantel tricolor entrenó el domingo a la tarde y lo volverá a hacer este lunes a la hora 10. A la hora 15.15 el plantel viajará en vuelo chárter a Buenos Aires y tras jugar el martes, desde la hora 19.15, se retornará inmediatamente después a Montevideo.

Los jugadores que viajan

Guillermo Centurión, golero

Matías Bernatene, golero

Ignacio Suárez, golero

Ángelo Gabrielli, lateral

Guzmán Corujo, zaguero

Mathías Laborda, zaguero

Nicolás Marichal, zaguero

Renzo Orihuela, zaguero

Christian Almeida, zaguero/lateral

Camilo Cándido, lateral

Felipe Carballo, volante

Emiliano Martínez, volante

Joaquín Trasante, volante

Santiago Cartagena, volante

Andrés D'Alessandro, volante

Maximiliano Cantera, volante/mediapunta

Brian Ocampo, extremo

Pablo García, extremo

Alfonso Trezza, extremo

Leandro Fernández, extremo

Gonzalo Vega, extremo

Guillermo May, mediapunta

Gonzalo Bergessio, centrodelantero

Thiago Vecino, centrodelantero

Dada la composición de la nómina se puede producir el debut de varias caras nuevas que tendrá el tricolor para este 2021: Christian Almeida, Camilo Cándido, procedentes de Liveprool, Ángelo Gabrielli, que llegó de Newell's Old Boys, El que no figura es Facundo Píriz quien se recupera en Colonia de covid-19 y aún no pudo sumarse al plantel.

Tampoco están en esta primera convocatoria de Cappuccio juveniles que ya habían asomado en el primer equipo: Ignacio Velázquez, Santiago Ramírez y Axel Pérez.

De todas formas la baja más notoria es la del lateral Armando Méndez quien fuera titular con Jorge Giordano pero al que Martín Ligüera radió del equipo cuando asumió la conducción del mismo luego de su pobre rendimiento ante Boston River (solo volvió a jugar cuatro minutos en la segunda final). Desde Nacional informaron a Referí que se busca una salida del jugador al exterior.

Leonardo Carreño

Armando Méndez no está entre los viajeros

El probable equipo

Entre las ausencias y las incorporaciones, Cappuccio barajas las figuras para armar al nuevo Nacional.

El entrenador gusta de jugar con un sistema táctico de 1-4-1-4-1, una figura que Nacional usó a lo largo de la temporada 2020 y también en 2020 con Álvaro Gutiérrez (con esa sorpresa táctica vapuleó 3-0 a Peñarol en el Intermedio 2019).

Un probable equipo con este esquema puede arrancar con Centurión, Gabrielli, Corujo, Orihuela, Cándido; Martínez; Ocampo, Carballo, Trasante, Fernández; Bergessio.

Nacional

Cappuccio ultima detalles para su estreno en Nacional

El problema es que este esquema no le da margen al entrenador como para poner de entrada a Andrés D'Alessandro por lo que puertas adentro en Los Céspedes este domingo se trabajó con otro sistema, 1-4-2-3-1 y el equipo que paró con este sistema formó con Centurión, Gabrielli, Corujo, Orihuela, Cándido; Trasante, Carballo, Ocampo, D'Alessandro, Leandro Fernández; Bergessio.

El estilo que practica Argentinos Juniors (posesión y posición) y la capacidad de estratega mostrada por Cappuccio con Rentistas (ejemplo, la final del Apertura 2020 que le ganó a Nacional) sumado a la condición de visitante y al arranque de un nuevo ciclo, inclina la balanza para que el flamante DT opte por el primer sistema de juego.