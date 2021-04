Nacional presentó su plantel para ganar el tricampeonato uruguayo

Nacional presentó este viernes en su concentración de Los Céspedes al plantel que lo representará en la temporada que comienza y entre los futbolistas aparecen seis jugadores quienes han ganado la Copa Libertadores sub 20 y que incluso, alguno de ellos es bicampeón uruguayo y otros lo consiguieron en una ocasión.

A estos seis hay que agregarle a Guillermo May, quien retornó del préstamo a Cerro Largo y que también supo ganar la Libertadores sub 20 con los tricolores, aunque a diferencia de los anteriores, hasta ahora no logró el títulodel Campeonato Uruguayo.

El plantel de Nacional para la temporada 2021

El grupo completo de futbolistas estuvo integrado también por siete de las ocho altas debido a que Facundo Píriz, positivo de covid-19 en los últimos días, lo siguió a través de Nacional TV.

Las siete altas que estuvieron presentes fueron Andrés D'Alessandro, Gonzalo Vega, Maximiliano Cantera, Camilo Cándido, Ángelo Gabrielli, Leandro Fernández, Christian Almeida, mientras que Patricio Gregorio quedó fuera de la presentación debido a que se fue a préstamo a River Plate.

El plantel entero, con la ausencia señalada de Facundo Píriz, posó junto a todo el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Cappuccio.

Las últimas dos copas uruguayas ganadas por Nacional; en 2019 la llamada "100 años de Racing Club" y la 2020 "Señor Néstor Goncálves"

En la foto que se tomaron los integrantes del plantel y del cuerpo técnico, aparecen las últimas dos copas uruguayas ganadas, la de 2019 llamada "100 años de Racing Club" y la de 2020 "Señor Néstor Goncálves".

Cabe señalar que Nacional envió el viernes a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la lista de buena fe con el nombre de 50 jugadores para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que para los tricolores comienza la semana entrante visitando a Argentinos Juniors en Buenos Aires.