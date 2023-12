Corporación Vial efectuó la mayor emisión de deuda privada en lo que va del año

La Corporación Vial del Uruguay (CVU) colocó títulos de deuda por US$ 166 millones del Fideicomiso Financiero CVU III, que se emitió en unidades indexadas (UI), dólares y unidades previsionales (UP) con el objetivo de financiar obras en rutas previstas para el quinquenio.

La colocación, realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se concretó mediante el sistema de negociación electrónica SIOPEL desarrollado en conjunto por BEVSA y el MAE de Argentina y que es utilizado también en otros países de América Latina.

Se logró colocar el equivalente a US$ 166 millones con una demanda que alcanzó los US$ 191 millones, repartidos en US$ 73,9 millones en UI, US$ 77,7 millones en UP y US$ 15 millones, con precios adjudicados de 99,52 tanto en UI como en dólares mientras que en UP fue de 99,22.

El fideicomiso financiero tendrá pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.

Desde 2017, la Corporación Vial del Uruguay (CVU), cuyo paquete accionario es propietaria la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), es el actual concesionario de 3.400 kilómetros de rutas nacionales, realiza emisiones de deuda en el mercado de valores cuyo repago proviene de la recaudación de peajes incluidos en su concesión.

En abril de 2022, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) amplió la concesión otorgada a favor de CVU efectuada en abril de 2022 por 15 años adicionales (hasta 2051) e incorporó otros 800 kilómetros a los 2600 kilómetros que había concedido previamente, totalizando 3400 km de malla vial concesionada, que abarca los principales corredores viales internacionales y de exportación del país.