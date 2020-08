Cosse: "No abrimos los comités para la campaña y después los cerramos"

La candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, Carolina Cosse, destacó que es "un distintivo" de su fuerza política que los comités de base se mantengan abiertos todo el año. "No abrimos los comités para la campaña y después los cerramos", afirmó la dirigente.

Cosse visitó en la mañana de este lunes al Comité del Parque Rodó, ubicado entre Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo. El Frente Amplio celebra este 25 de agosto -en conjunto con la fecha patria por la Declaratoria de la Independencia- el Día del Comité de Base.

La coalición tiene previstas para este martes diversas asambleas y actividades en distintos puntos de encuentro en Montevideo. El cronograma se extenderá hasta la tarde, y estará protagonizado por varios dirigentes frenteamplistas, incluidos los tres candidatos a la comuna capitalina.

"Es una jornada que invita a la reflexión", remarcó Cosse. La ex ministra de Industria y presidente de Antel estimó que el Frente Amplio cuenta con más de 300 comités en todo el país, a los que consideró como "puntos de anclaje en territorio, que están al tanto de las necesidades del barrio". La candidata destacó el compromiso de los militantes frenteamplistas y les dedicó un "enorme abrazo".

Denuncias de acoso: "No me doy cuenta si lo padecí"

A raíz de las cadenas de denuncias por acoso a mujeres en diversos ámbitos -Facultades de Medicina, Derecho y Carnaval- canalizadas a través de las redes sociales en las últimas semanas, Cosse fue consultada sobre si alguna vez fue víctima de ese trato.

"No sé", respondió la candidata. Consideró que "en el afán de seguir, uno sigue y sigue a lo largo de la vida", y acaba por reconocer las expresiones años más tarde. "No me doy cuenta si lo padecí", manifestó la candidata. "Sí reconozco el machismo", señaló, e indicó que hay que "darle luz a toda la sociedad para que se exprese".