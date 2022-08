Cosse criticó al gobierno por caso Carrera: "es malo para Uruguay judicializar la política"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, criticó la actuación del gobierno en el caso del senador del MPP Charles Carrera, que cuando era director de secretaría del Ministerio del Interior actuó de forma discrecional con un civil ofreciéndole auxilio en el Hospital Policial luego de quedar paralítico en un incidente del que participaron policías.

"No los entiendo (...) Es malo para el Uruguay judicializar la política", dijo Cosse, quien defendió a Carrera al decir que lo importante es que el exjerarca ministerial le había dado "auxilio" a un hombre que lo necesitaba. "¿Se ayuda a las víctimas o no? Moralmente no tiene ninguna objeción", dijo la jerarca municipal en su visita a un comité de base este miércoles.

Consultada por el procedimiento administrativo de Carrera y la acusación de estar encubriendo a un funcionario policial, Cosse dijo que se tendrá que "dirimir en las vías correspondientes".

La intendenta señaló que lo de Carrera es una "puesta en escena" para tapar la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. "Mucho más grave es haber liberado a un narco dándole el pasaporte", afirmó.

Este miércoles, El Observador informó que el hombre afectado tuvo una "llamativa" operación de ojos mientras estaba en el Hospital Policial y detalló otras acciones de apariencia irregular que Carrera gestionó.