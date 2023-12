Cosse sobre cruce entre Orsi y Lacalle: "Hay cosas más importantes que un presidente tiene que hacer"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada en una rueda de prensa acerca del cruce entre Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou y opinó que "hay cosas más importantes que un presidente tiene que hacer que andar fijándose en modales sí, modales no de otros políticos" y agregó: "Hay todo una realidad que lo demanda y es a la que tiene que atender".

Esta mañana en una actividad en el Polo Industrial de Progreso Lacalle le dijo a Orsi que iban a tener que "empezar a hablar mejor". "No, no. En serio. Si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales. Yo lo digo públicamente. Vamos a mejorar un poquito”, le dijo el mandatario a Orsi.

Lacalle aludió a las afirmaciones de Orsi, quien luego de la entrevista que Santo y Seña le hizo al narco Sebastián Marset, el intendente canario aseguró: "Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el del gobierno nacional".

Cosse señaló que no daría consideraciones sobre su correligionario del Frente Amplio: "Sobre mi querido compañero Yamandú yo no tengo ninguna opinión que emitir porque además ni con él ni con nadie me comunico por los medios. Pero de lo que sí tengo una opinión para emitir es sobre el comentario del presidente", dijo la intendenta.

Tras el cruce, Orsi le contestó al presidente en una rueda de prensa. "Me preocupa el tono del presidente. Totalmente fuera de tono y no corresponde para la investidura", dijo. Orsi agregó que fue dicho ante un "público que no tiene nada que ver". "No corresponde", dijo.

El jerarca agregó: "Uno el tono lo tiene que cuidar siempre". "Hay que cuidar mucho el adjetivar y calificar, si en algún momento caigo en eso, está bueno que se nos haga saber", indicó.

Orsi ratificó sus dichos sobre el caso Marset. "Yo considero que hubo cosas que no fueron claras", declaró.