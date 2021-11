Crédito hipotecario crece por los bancos privados y el BHU cede espacio

El stock de crédito a las familias superaba los US$ 6.700 millones, según la última información del Banco Central (BCU) disponible a setiembre de este año. "En términos reales, los últimos datos marcan una aceleración relevante, sobre todo en el crédito al consumo", resalta el informe Perspectivas económicas y seguimiento del mercado de crédito a las familias que divulgó este jueves el banco Itaú. En en negocio de hipotecas, el BHU pierde terreno y los privados ganan espacio.

En tanto, en el caso del segmento automotor –en línea con el fuerte dinamismo que vienen mostrando la venta de 0 km en 2021– había un stock de US$ 233 millones a setiembre, en este caso con una suba interanual de 3%. Finalmente, en el caso del crédito al consumo (préstamos y tarjetas) el stock llegaba a los US$ 3.902 millones, también con una expansión del 3% en igual comparación. En este caso, se dio una suba de más de 8,8% interanual en los bancos privados, de 3% en el BROU, pero una retracción de 0,5% en las administradoras de crédito.

Itaú.

A pesar del crecimiento que ha tenido el crédito a las familias, la penetración respecto al tamaño de la economía aún luce muy baja en la comparación internacional, advierte el relevamiento. Uruguay y Argentina son los países con menor porcentaje de crédito a las familias (por debajo del 20%) en la región y se está lejos de los porcentajes que muestran otros emergentes y también de las economías desarrolladas.

Itaú.

Bancos privados más activos en hipotecas

En el caso del crédito hipotecario, a setiembre tenía un stock de préstamos por US$ 2.614 millones, con un incremento en términos reales de 2% respecto a igual mes del año pasado. Los bancos privados se aceleraron en los últimos meses y mantienen un importante crecimiento en términos reales, mientras que el BHU tuvo una moderación adicional en setiembre y crecía 2% interanual nominal (lo que supone un descenso persistente en términos reales). A setiembre, el banco estatal tenía un stock de créditos de US$ 1.443 millones (55% del total), mientras la suma de los bancos privados totalizaba US$ 1.171 millones (45%).

Itaú.

"En los últimos meses, la mejora de la situación sanitaria en Uruguay ha traído aparejado un notorio incremento de la movilidad y una consolidación de un contexto más favorable de expectativas", señal el informe de Itaú, que destaca la mejora en el Índice de Confianza de los Consumidores, el aumento de la movilidad, una mejora en los indicadores del mercado de trabajo y de la operativa del comercio exterior (exportaciones e importaciones).

Por otro lado, en términos de mora, la proporción de créditos vencidos presentó descensos en los últimos meses tanto en el BROU como en la banca privada en el financiamiento a las familias. En los bancos privados, la morosidad en el sector hipotecario era de apenas el 0,9%, de 2,3% en el caso del segmento automotor y de 6,2% para préstamos personales y tarjetas de crédito.

Itaú.