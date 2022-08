Crímenes, traiciones y engaños: películas y series para ver desde casa

Por mandato del cielo

Una madre y su hija bebé integrantes de la comunidad mormona son asesinadas y las pistas del crimen empiezan a trazar un camino que conduce a la Iglesia. El detective Jeb Pyre –también mormón– y su compañero de origen nativo son los encargados de investigar el crimen y descubrir la verdad, en una cacería que llevará a Pyre a cuestionarse su fe y su religión. Considerada como uno de los mejores policiales de los últimos tiempos y con su protagonista, Andrew Garfield, nominado a los próximos Emmy como mejor actor, tiene siete capítulos y está disponible en Star+.

1917

El cineasta británico Sam Mendes fue a las memorias de su abuelo, que peleó en la primera guerra mundial, para confeccionar esta película que –en una falsa toma única– sigue a una dupla de soldados que deben atravesar la tierra de nadie en plenos campos de batalla en Francia para llevar a sus camaradas la advertencia de interrumpir un ataque planificado que es en realidad una trampa plantada por los alemanes. Con una plétora de ilustres actores británicos en roles de reparto, una fotografía alucinante y momentos épicos dispuestos a lo largo de su metraje, esta película estuvo nominada a diez premios Oscar (incluyendo Mejor película) y llegó a hacerse con tres. Está disponible en Netflix.

Los Borgia

La histórica familia italo-española, célebre tanto por el poder amasado por sus integrantes (en su genealogía cuenta con dos papas) como por los numerosos escándalos que protagonizó, tiene su relato contado en esta serie, con Jeremy Irons como protagonista en la piel del patriarca –y futuro sumo pontífice– Rodrigo. Intrigas, asesinatos, crímenes y juegos de poder entre poderosas familias no faltan en esta saga, ambientada en el Renacimiento y que muestra que Game of Thrones robó algunas páginas de la historia real. Está disponible en Paramount+ y NS Now.

El ensayo

Como una especie de versión cuasidocumental de Los Simuladores, esta serie tiene como protagonista al actor y comediante Nathan Fielder, que ayuda a distintas personas a prepararse para situaciones delicadas recreándolas en estudios y con actores, y recabando información sobre la vida y el pasado de sus clientes (sin su concimiento) para hacer esas interpretaciones lo más reales posibles. Desde una mujer que quiere ser madre hasta un hombre que mintió a sus amigos sobre su título universitario, esta miniserie de seis episodios está disponible en HBO Max y NS Now.