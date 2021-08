"Obesidad" y "malnutrición": Cruce entre ANEP y el FA porque los niños no pueden repetir el almuerzo

"Algunas maestras nos han dicho que en alguna escuela les ha llegado la información a los directores" que los niños no pueden repetir los platos bajo los lineamientos de las empresas privadas que se encargan de la alimentación escolar, planteó la diputada del Frente Amplio Lilián Galán a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que comparecieron este lunes ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda para tratar el proyecto de Rendición de Cuentas.

Galán se preguntó "cómo era posible que una empresa privada pudiera llamar a una dirección para decirle esas cosas, que corresponden a la dirección de Primaria", según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El Observador.

La directora general de ANEP, Graciela Fabeyro, respondió que las empresas tercerizadas para realizar estos platos tienen equipos de nutricionistas que se encargan de proporcionar en cada bandeja un equilibrio nutricional en donde se consideran el peso y los nutrientes correspondientes y necesarios para las diferentes edades.

En ese sentido, indicó que si no se permitía la repetición, probablemente fuera "porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional". Además, agregó: "Todos sabemos que una de las grandes patologías de alimentación que tenemos en este país es la malnutrición e incluso la obesidad. También me pueden decir algo de la desnutrición, pero desnutrición severa el país tiene un mínimo; lo que tenemos es malnutrición. Y la bandeja está equilibrada como para que con una porción el niño quede satisfecho y reciba los alimentos necesarios".

Sin embargo, la diputada refutó que "el problema de la infancia pobre no es la obesidad. La pobreza infantil creció cuatro puntos". Mencionó también que muchas veces esta bandeja es lo único que comen los niños en todo el día y que le llamaba la atención cómo una empresa privada llama a los directores de la escuela y les dice que los niños no pueden repetir.

En el debate también estuvo el episodio en el que adultos se anotaron para cobrar los tiques de alimentación que corresponden a los escolares, ya que según se reportó, $61 millones que habían sido destinados a este fondo fueron devueltos. Ante esto, la también diputada frenteamplista Cecilia Cairo afirmó que hubo familias que no estaban al tanto de su derecho de retirar los tiques y que eso se generó a raíz de las confusiones en las listas de quienes debían recibirlo.

Galán remarcó que "la información no fue buena" y que "por arte de magia, la gente no se notifica". Lo que faltó, a su criterio, fue que las personas se enteraran de que tenían ese derecho. Ante esto, Fabeyro replicó que se trataba de una afirmación "temeraria", ya que muchas familias estaban al tanto y se olvidaban, o recibían el dinero a través de la asignación familiar y no lo adjudicaban a estos tiques.

Según dijeron los jerarcas, sigue en curso la investigación que inició ANEP para averiguar por qué motivo esas personas a las que no le correspondía los tiques figuraban en el listado.

También fue motivo de críticas por parte de los legisladores de la oposición el ahorro de US$60 millones pese a que fue un año extraordinario y de pandemia. Sobre esto, el diputado Sebastián Sabini destacó que se trata de una cifra "llamativa" que "se hizo sobre la espalda de los trabajadores, en el salario de los trabajadores, y en el gasto por estudiante". Además, dijo que dadas las condiciones del año se podría haber invertido ese ahorro en el bienestar de los alumnos, por ejemplo con más psicólogos para las escuelas, o en las horas de coordinación para los profesores que , a su criterio, "más allá de la discusión salarial, (...) es fundamental".